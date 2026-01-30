L'attuale attaccante del club proveniente dai Paesi Baschi ha eguagliato un record di quasi 60 anni fa

Jacopo del Monaco 30 gennaio - 10:18

Tra i giocatori a disposizione dell'Athletic Bilbao, Gorka Guruzeta sta avendo un buonissimo impatto sulla stagione della squadra spagnola. Fino ad ora, infatti, l'attaccante ha segnato nove reti in tre competizione differenti, ovvero Liga, Copa del Rey e Champions League. In quest'ultima, tra l'altro, ha realizzato il maggior numero di gol, vale a dire cinque. Grazie a questa sua statistica, Guruzeta ha scritto la storia della squadra basca nella massima competizione europea. Infatti, ha eguagliato un record che risale a quasi 60 anni fa.

Athletic Bilbao, Guruzeta eguaglia il record di Artexte — In questa stagione, l'Athletic Bilbao allenato da Ernesto Valverde ha giocato nella massima competizione europea totalizzando otto punti grazie alle due vittorie contro Qarabag ed Atalanta e gli altrettanti pareggi a reti bianche contro Slavia Praga e Paris Saint-Germain. Tuttavia, le quattro partite perse contro Arsenal, Borussia Dortmund, Newcastle ed all'ultima giornata Sporting Lisbona hanno sancito l'eliminazione dei baschi dalla Champions. Tra le note positive della squadra spagnola in questa league phase terminata due giorni fa, una di queste porta il nome di Gorka Guruzeta, che ricorpe il ruolo di attaccante.

Il classe 1996, infatti, ha segnato cinque gol in sette match europei, saltando soltanto la trasferta in Inghilterra contro il Newcastle a causa dell'influenza. Il numero 11 biancorosso ha realizzato una doppietta contro il Qarabag, mentre le altre tre reti sono arrivate contro Borussia Dortmund, Atalanta e Sporting Lisbona. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che, grazie a questi suoi gol nella massima competizione internazionale, Guruzeta ha scritto la storia dei baschi Infatti, ha eguagliato il record di marcature di un giocatore dell'Athletic Bilbao nel torneo. Prima dell'attuale numero 11 del club, ha raggiunto questo traguardo soltanto José Luis Artexte, il quale ha segnato cinque gol nella stagione 1956/1957. A quei tempi, la competizione era agli inizi e si chiamava Coppa dei Campioni.