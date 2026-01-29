derbyderbyderby streaming Bilbao-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

CALCIO IN STREAMING

Bilbao-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Bilbao-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga - immagine 1
Segui Bilbao-Real Sociedad in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Redazione Derby Derby Derby

Derby basco fra Athletic Bilbao e Real Sociedad nella 22esima giornata di Liga. La sfida del San Mames mette di fronte la 13esima contro l'ottava in classifica e si giocherà domenica 1 febbraio alle ore 21. Ecco le informazioni utili sul match.

Guarda Bilbao-Real Sociedad in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Liga spagnola con GOLDBET

Non perdere nemmeno un goal di Bilbao-Real Sociedad su LOTTOMATICA

Momento nerissimo in Liga per il Bilbao in un filotto negativo che lo relega al 13esima posto con solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'Athletic arriva da 2 ko di fila, ultimo dei quali 2-1 in trasferta contro il Siviglia. Opposto il trend della Real Sociedad che è salita in ottava posizione grazie al 3 successi consecutivi ultimo dei quali 3-1 sul Celta.

Dove vedere Bilbao-Real Sociedad in diretta TV e streaming gratis

—  

Bilbao-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Bilbao-Real Sociedad di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Bilbao-Real Sociedad in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di Liga gratuitamente su GOLDBET

Tutte le azioni di Bilbao-Real Sociedad senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Pesaro-Brindisi: dove vedere la partita in streaming gratis
Monaco-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

© RIPRODUZIONE RISERVATA