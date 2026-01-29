Derby basco fra Athletic Bilbao e Real Sociedad nella 22esima giornata di Liga. La sfida del San Mames mette di fronte la 13esima contro l'ottava in classifica e si giocherà domenica 1 febbraio alle ore 21. Ecco le informazioni utili sul match.
Bilbao-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga
Momento nerissimo in Liga per il Bilbao in un filotto negativo che lo relega al 13esima posto con solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'Athletic arriva da 2 ko di fila, ultimo dei quali 2-1 in trasferta contro il Siviglia. Opposto il trend della Real Sociedad che è salita in ottava posizione grazie al 3 successi consecutivi ultimo dei quali 3-1 sul Celta.
Dove vedere Bilbao-Real Sociedad in diretta TV e streaming gratis—
Bilbao-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Bilbao-Real Sociedad di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
