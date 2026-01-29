L’ultima giornata di Champions League ha offerto poche certezze e molte sorprese. Era chiaro fin dalla vigilia che, per Juventus, Inter e Atalanta, la vittoria nelle rispettive sfide probabilmente non sarebbe stata sufficiente per staccare il pass diretto verso gli ottavi di finale, e così è stato.
Verso il sorteggio di Nyon
Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out
Ciò che invece non appariva affatto scontato era che anche Paris Saint-Germain e Real Madrid sarebbero state costrette a passare dai play-off, un epilogo che aggiunge ulteriore imprevedibilità a questa edizione del torneo.
A fare più rumore, però, sono soprattutto le eliminazioni di Napoli e Marsiglia. Se per gli azzurri il pareggio contro il Copenaghen aveva già lasciato intravedere presagi poco rassicuranti, l’uscita di scena dei francesi ha il sapore della beffa: la squadra di De Zerbi cade rovinosamente in casa del Brugge e viene infatti superata all’ultimo respiro dal Benfica di José Mourinho, che le soffia la qualificazione proprio sul filo di lana.
Champions, quanta Premier agli ottavi—
L'Arsenal vince anche l'ultima sfida col Kairat Almaty (3-2) e fa 8 su 8 chiudendo a punteggio pieno la League Phase con 24 punti. Alle spalle dei Gunners c'è il Bayern Monaco che passa ad Eindhoven col Psv (1-2) e lo elimina dal torneo. Per i bavaresi sette successi in otto partite, unico ko, neanche a farlo apposta, proprio con l'Arsenal.
Alle spalle del duo di testa, si piazzano Liverpool e Tottenham, rispettivamente a quota 18 e 17 punti. I Reds strapazzano il Qarabag ad Anfield con un umiliante 6-0 (a segno anche Federico Chiesa), mentre gli Spurs regolano 2-0 a domicilio il già eliminato Eintracht.
Volano direttamente agli ottavi anche Barcellona e Sporting Lisbona, vittoriose contro Copenaghen e Athletic Bilbao: blaugrana sotto all'intervallo, ma nella ripresa rimontano e si impongono 4-1; i lusitani rimontano e all'ultima curva beffano i baschi, vincendo 3-2 al San Mamès.
Completano il quadro della Top 8 d'Europa Chelsea e Manchester City: la Premier ne porta cinque su sei agli ottavi. I Blues vincono 3-2 al Maradona ed eliminano il Napoli, comodo successo per 2-0 dei Citizens sul Galatasaray, la squadra di Guardiola archivia i giochi già al 45'.
Qualificate agli ottavi—
Inter, Juve e Atalanta ai play-off: spareggi anche per Real e Psg—
Non basta all'Inter il successo del Signal Iduna Park col Borussia Dortmund grazie ai gol di Dimarco e Diouf. I nerazzurri disputeranno i play-off insieme alla Juventus, che non va oltre lo 0-0 col Monaco a Montecarlo, e Atalanta, ko 1-0 a Bruxelles con l'Union Saint-Gilloise.
1-1 tra PSG e Newcastle al Parco dei Principi, un pari che non serve a nessuno delle due, anzi costringe entrambe a disputare gli spareggi, dove c'è anche il Real Madrid, tramortito 4-2 dal Benfica che grazie al colpo di testa del portiere Trubin in pieno recupero, migliora la propria differenza reti e si qualifica da ventiquattresima, a discapito del Marsiglia. Il Brugge infligge un sonoro 3-0 alla squadra di De Zerbi e va ai play-off.
Insieme alle squadre già citate, disputeranno i play-off anche l'Atletico Madrid che cade a sorpresa in casa col Bodo/Glimt che passa 2-1 al Wanda Metropolitano e scrive la storia. Qualificate anche Olympiacos e Leverkusen in virtù dei successi ottenuti all'ultima giornata con Ajax (1-2) e Villarreal (2-0).
Qualificate ai play-off—
Vanno ai play-off da teste di Serie le squadre qualificate dal 9° al 16° posto (giocheranno il ritorno in casa)
Le squadre classificatesi dal 17° al 24° posto non saranno teste di Serie (giocheranno il ritorno in trasferta)
Fuori anche Bilbao e Villarreal—
Oltre a Napoli e Marsiglia, lasciano anzitempo la competizione anche Ajax, Psv, Eintracht, Villarreal, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, nonostante il successo sul l'Atalanta, il Pafos, che ci aveva creduto fino all'ultimo grazie al sonoro 4-1 inflitto allo Slavia Praga, altra squadra che saluta la Champions. Fuori anche Copenaghen e Kairat Almaty.
Le 12 squadre eliminate dalla Champions League—
© RIPRODUZIONE RISERVATA