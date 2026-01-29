Champions League, la League Phase volge al termine: cinque squadre inglesi agli ottavi, Real e Psg ai play-off, Mourinho elimina De Zerbi

Vincenzo Bellino Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 12:32)

L’ultima giornata di Champions League ha offerto poche certezze e molte sorprese. Era chiaro fin dalla vigilia che, per Juventus, Inter e Atalanta, la vittoria nelle rispettive sfide probabilmente non sarebbe stata sufficiente per staccare il pass diretto verso gli ottavi di finale, e così è stato.

Ciò che invece non appariva affatto scontato era che anche Paris Saint-Germain e Real Madrid sarebbero state costrette a passare dai play-off, un epilogo che aggiunge ulteriore imprevedibilità a questa edizione del torneo.

A fare più rumore, però, sono soprattutto le eliminazioni di Napoli e Marsiglia. Se per gli azzurri il pareggio contro il Copenaghen aveva già lasciato intravedere presagi poco rassicuranti, l’uscita di scena dei francesi ha il sapore della beffa: la squadra di De Zerbi cade rovinosamente in casa del Brugge e viene infatti superata all’ultimo respiro dal Benfica di José Mourinho, che le soffia la qualificazione proprio sul filo di lana.

Champions, quanta Premier agli ottavi — L'Arsenal vince anche l'ultima sfida col Kairat Almaty (3-2) e fa 8 su 8 chiudendo a punteggio pieno la League Phase con 24 punti. Alle spalle dei Gunners c'è il Bayern Monaco che passa ad Eindhoven col Psv (1-2) e lo elimina dal torneo. Per i bavaresi sette successi in otto partite, unico ko, neanche a farlo apposta, proprio con l'Arsenal.

Alle spalle del duo di testa, si piazzano Liverpool e Tottenham, rispettivamente a quota 18 e 17 punti. I Reds strapazzano il Qarabag ad Anfield con un umiliante 6-0 (a segno anche Federico Chiesa), mentre gli Spurs regolano 2-0 a domicilio il già eliminato Eintracht.

Volano direttamente agli ottavi anche Barcellona e Sporting Lisbona, vittoriose contro Copenaghen e Athletic Bilbao: blaugrana sotto all'intervallo, ma nella ripresa rimontano e si impongono 4-1; i lusitani rimontano e all'ultima curva beffano i baschi, vincendo 3-2 al San Mamès.

Completano il quadro della Top 8 d'Europa Chelsea e Manchester City: la Premier ne porta cinque su sei agli ottavi. I Blues vincono 3-2 al Maradona ed eliminano il Napoli, comodo successo per 2-0 dei Citizens sul Galatasaray, la squadra di Guardiola archivia i giochi già al 45'.

Qualificate agli ottavi —

Arsenal

Bayern Monaco

Liverpool

Tottenham

Barcellona

Chelsea

Sporting Lisbona

Manchester City

Inter, Juve e Atalanta ai play-off: spareggi anche per Real e Psg — Non basta all'Inter il successo del Signal Iduna Park col Borussia Dortmund grazie ai gol di Dimarco e Diouf. I nerazzurri disputeranno i play-off insieme alla Juventus, che non va oltre lo 0-0 col Monaco a Montecarlo, e Atalanta, ko 1-0 a Bruxelles con l'Union Saint-Gilloise.

1-1 tra PSG e Newcastle al Parco dei Principi, un pari che non serve a nessuno delle due, anzi costringe entrambe a disputare gli spareggi, dove c'è anche il Real Madrid, tramortito 4-2 dal Benfica che grazie al colpo di testa del portiere Trubin in pieno recupero, migliora la propria differenza reti e si qualifica da ventiquattresima, a discapito del Marsiglia. Il Brugge infligge un sonoro 3-0 alla squadra di De Zerbi e va ai play-off.

Insieme alle squadre già citate, disputeranno i play-off anche l'Atletico Madrid che cade a sorpresa in casa col Bodo/Glimt che passa 2-1 al Wanda Metropolitano e scrive la storia. Qualificate anche Olympiacos e Leverkusen in virtù dei successi ottenuti all'ultima giornata con Ajax (1-2) e Villarreal (2-0).

Qualificate ai play-off — Vanno ai play-off da teste di Serie le squadre qualificate dal 9° al 16° posto (giocheranno il ritorno in casa)

Real Madrid

INTER

PSG

Newcastle

JUVENTUS

Atletico Madrid

ATALANTA

Bayer Leverkusen

Le squadre classificatesi dal 17° al 24° posto non saranno teste di Serie (giocheranno il ritorno in trasferta)

Borussia Dortmund

Olympiacos

Bruges

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodo Glimt

Benfica

Fuori anche Bilbao e Villarreal — Oltre a Napoli e Marsiglia, lasciano anzitempo la competizione anche Ajax, Psv, Eintracht, Villarreal, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, nonostante il successo sul l'Atalanta, il Pafos, che ci aveva creduto fino all'ultimo grazie al sonoro 4-1 inflitto allo Slavia Praga, altra squadra che saluta la Champions. Fuori anche Copenaghen e Kairat Almaty.

Le 12 squadre eliminate dalla Champions League —

Olympique Marsiglia

Athletic

Pafos

Union St.Gilloise

PSV

NAPOLI

Copenhagen

Ajax

Eintracht

Slavia Praga

Villarreal

Kairat