Verso il sorteggio di Nyon

Champions League, la League Phase volge al termine: cinque squadre inglesi agli ottavi, Real e Psg ai play-off, Mourinho elimina De Zerbi
Vincenzo Bellino 

L’ultima giornata di Champions League ha offerto poche certezze e molte sorprese. Era chiaro fin dalla vigilia che, per Juventus, Inter e Atalanta, la vittoria nelle rispettive sfide probabilmente non sarebbe stata sufficiente per staccare il pass diretto verso gli ottavi di finale, e così è stato.

Ciò che invece non appariva affatto scontato era che anche Paris Saint-Germain e Real Madrid sarebbero state costrette a passare dai play-off, un epilogo che aggiunge ulteriore imprevedibilità a questa edizione del torneo.

Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out- immagine 2
UEFA Champions League, si conclude la League Phase, inizia ora la fase ad eliminazione diretta (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

A fare più rumore, però, sono soprattutto le eliminazioni di Napoli e Marsiglia. Se per gli azzurri il pareggio contro il Copenaghen aveva già lasciato intravedere presagi poco rassicuranti, l’uscita di scena dei francesi ha il sapore della beffa: la squadra di De Zerbi cade rovinosamente in casa del Brugge e viene infatti superata all’ultimo respiro dal Benfica di José Mourinho, che le soffia la qualificazione proprio sul filo di lana.

Champions, quanta Premier agli ottavi

L'Arsenal vince anche l'ultima sfida col Kairat Almaty (3-2) e fa 8 su 8 chiudendo a punteggio pieno la League Phase con 24 punti. Alle spalle dei Gunners c'è il Bayern Monaco che passa ad Eindhoven col Psv (1-2) e lo elimina dal torneo. Per i bavaresi sette successi in otto partite, unico ko, neanche a farlo apposta, proprio con l'Arsenal.

Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out- immagine 3
LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Alle spalle del duo di testa, si piazzano LiverpoolTottenham, rispettivamente a quota 18 e 17 punti. I Reds strapazzano il Qarabag ad Anfield con un umiliante 6-0 (a segno anche Federico Chiesa), mentre gli Spurs regolano 2-0 a domicilio il già eliminato Eintracht.

Volano direttamente agli ottavi anche Barcellona e Sporting Lisbona, vittoriose contro Copenaghen e Athletic Bilbao: blaugrana sotto all'intervallo, ma nella ripresa rimontano e si impongono 4-1; i lusitani rimontano e all'ultima curva beffano i baschi, vincendo 3-2 al San Mamès.

Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out- immagine 4
Vincent Kompany, allenatore Bayern Munich (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Completano il quadro della Top 8 d'Europa Chelsea e Manchester City: la Premier ne porta cinque su sei agli ottavi. I Blues vincono 3-2 al Maradona ed eliminano il Napoli, comodo successo per 2-0 dei Citizens sul Galatasaray, la squadra di Guardiola archivia i giochi già al 45'.

Qualificate agli ottavi

  • Arsenal

  • Bayern Monaco

  • Liverpool

  • Tottenham

  • Barcellona

  • Chelsea

  • Sporting Lisbona

  • Manchester City

    • Inter, Juve e Atalanta ai play-off: spareggi anche per Real e Psg

    Non basta all'Inter il successo del Signal Iduna Park col Borussia Dortmund grazie ai gol di Dimarco e Diouf. I nerazzurri disputeranno i play-off insieme alla Juventus, che non va oltre lo 0-0 col Monaco a Montecarlo, e Atalanta, ko 1-0 a Bruxelles con l'Union Saint-Gilloise.

    1-1 tra PSG e Newcastle al Parco dei Principi, un pari che non serve a nessuno delle due, anzi costringe entrambe a disputare gli spareggi, dove c'è anche il Real Madrid, tramortito 4-2 dal Benfica che grazie al colpo di testa del portiere Trubin in pieno recupero, migliora la propria differenza reti e si qualifica da ventiquattresima, a discapito del Marsiglia. Il Brugge infligge un sonoro 3-0 alla squadra di De Zerbi e va ai play-off.

    Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out- immagine 5
    Anatoliy Trubin, portiere del Benfica, segna allo scadere col Real e porta la squadra di Mourinho ai play-off (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

    Insieme alle squadre già citate, disputeranno i play-off anche l'Atletico Madrid che cade a sorpresa in casa col Bodo/Glimt che passa 2-1 al Wanda Metropolitano e scrive la storia. Qualificate anche Olympiacos e Leverkusen in virtù dei successi ottenuti all'ultima giornata con Ajax (1-2) e Villarreal (2-0).

    Qualificate ai play-off

    Vanno ai play-off da teste di Serie le squadre qualificate dal 9° al 16° posto (giocheranno il ritorno in casa)

  • Real Madrid

  • INTER

  • PSG

  • Newcastle

  • JUVENTUS

  • Atletico Madrid

  • ATALANTA

  • Bayer Leverkusen

    • Le squadre classificatesi dal 17° al 24° posto non saranno teste di Serie (giocheranno il ritorno in trasferta)

  • Borussia Dortmund

  • Olympiacos

  • Bruges

  • Galatasaray

  • Monaco

  • Qarabag

  • Bodo Glimt

  • Benfica

    • Fuori anche Bilbao e Villarreal

    Oltre a Napoli e Marsiglia, lasciano anzitempo la competizione anche Ajax, Psv, Eintracht, Villarreal, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, nonostante il successo sul l'Atalanta, il Pafos, che ci aveva creduto fino all'ultimo grazie al sonoro 4-1 inflitto allo Slavia Praga, altra squadra che saluta la Champions. Fuori anche Copenaghen e Kairat Almaty.

    Champions League, i verdetti: dominio Premier, Real ai play-off, Marsiglia out- immagine 6
    La delusione del Villarreal per l'eliminazione in Champions (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

    Le 12 squadre eliminate dalla Champions League

  • Olympique Marsiglia

  • Athletic

  • Pafos

  • Union St.Gilloise

  • PSV

  • NAPOLI

  • Copenhagen

  • Ajax

  • Eintracht

  • Slavia Praga

  • Villarreal

  • Kairat

