La quarta rete della squadra allenata da José Mourinho è stata decisiva per il raggiungimento della prossima fase della competizione europea

Jacopo del Monaco 29 gennaio - 11:03

Tra i protagonisti della partita di ieri sera tra il Benfica ed il Real Madrid si deve menzionare il portiere Anatolij Trubin. Nonostante le due reti subite che portano la firma di Kylian Mbappé, l'estremo difensore ha avuto un grande impatto sulla gara grazie al suo gol segnato al 98', che ha chiuso l'incontro sul 4-2 finale. Grazie al colpo di testa dell'ucraino, la squadra allenata da José Mourinho ha ottenuto la qualificazione ai Play-off di Champions League, superando all'ultimo secondo l'Olympique Marsiglia di De Zerbi. Tra l'altro, Trubin rientra nella strettissima cerchia di portieri che hanno realizzato una rete contro il club della capitale spagnola.

Benfica-Real Madrid, Trubin conquista un primato — Per un portiere, mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori può essere una cosa rara. Quando succede, però, avviene un'esplosione di gioia. Poi, se succede in Champions League contro un grande club come il Real Madrid mettendo a segno la rete che permette alla propria squadra di qualificarsi ai Play-off di Champions League, diventa davvero qualcosa di straordinario. Il portiere del Benfica, Anatolij Trubin, adesso, può dire di aver vissuto e provate questa sensazione. Infatti, le Águias hanno staccato il pass per i Play-off della massima competizione europea proprio grazie al suo estremo difensore, che al 98' del match contro il Real Madrid ha segnato la prima rete della sua carriera calcistica.

L'ucraino, come riportato dal portale di statistiche Opta, diventa il quinto portiere ad aver segnato nella storia della Champions League. Prima di lui, hanno compiuto quest'impresa Jörg Butt, che vanta di ben tre reti nella massima competizione europea, mentre con un solo gol troviamo Sinan Bolat, Victor Enyeama ed Ivan Provedel, che milita nella Lazio. Per di più, nella giornata di ieri il Real Madrid ha subito gol da un portiere per la seconda volta nella sua storia. Prima di Trubin, infatti, troviamo Toni Prats del Betis Siviglia. L'ormai ex portiere, il 5 gennaio di 26 anni fa, ha segnato su calcio di punizione contro i Blancos, che alla fine hanno vinto 2-1 quell'incontro della Liga spagnola.