"Quello che abbiamo visto oggi non è normale. Subire l'ultimo gol è stato una vergogna per noi ". Queste le parole di Kylian Mbappé , centravanti del Real Madrid , al termine della sfida di Champions League contro il Benfica. Le motivazioni del malumore del francese affondano nei risultati e ancora di più, nelle prestazioni che l'organico delle merengues sta offrendo in questa stagione. La sfida contro i portoghesi allenati da Josè Mourinho termina addirittura 4-2 in favore dei padroni di casa. Una sconfitta che proietta la formazione di Alvaro Arbeloa in nona posizione, ad appena una lunghezza di distanza dal Manchester City, che invece chiude all'ottavo posto. Di conseguenza, ai Blancos sfugge l'opportunità di volare direttamente agli ottavi di finale di Champions.

Real Madrid, le dichiarazioni del calciatore francese

L'attaccante delle merengues ha commentato così la sconfitta e il gol subito allo scadere: "Il quarto gol è una vergogna. Credevo che con il mio secondo gol si potesse riaprire la partita, ma purtroppo è accaduto l'esatto contrario. Sono stati bravi e penso che se fossimo stati sul punteggio di 5-1 alla fine del primo tempo, non avremmo sorpreso nessuno". Poi ancora: "Non ho una spiegazione chiara di quanto accaduto. Ci manca continuità nel gioco e dobbiamo essere bravi in tutte le partite. Non abbiamo capito perché stavamo giocando, per questo non è normale vedere una prestazione del genere", ha concluso Kylian Mbappé.