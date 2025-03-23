Napoli-Cremonese, quello storico ottavo di Coppa Italia: Ballardini elimina i partenopei
L'ottavo di Coppa Italia
L'ottavo di Coppa Italia
Il primo precedente
Le remuntate memorabili della competizione europea
La sfida scudetto
La vittoria genoana
Sfide storiche
Incroci decisivi tra madrileni e catalani
Gianni Brera e lo "smacco cocente"
L'analisi dei gol del match contro il Torino
La rimonta
Il posticipo
tre gol, pioggia, incredulità e una rimonta impossibile da prevedere
La prima volta
Il racconto
Partita storica
Il famoso gol
La storica finale
Ha segnato il portiere
La prima storica volta
Una partita storica
La goleada del 2022
Ogni partita ha la sua storia
L'analisi
Accadde oggi
Un'incredibile storia da rivivere
L'anniversario della partita
Una partita entrata nella storia
Partite storiche
Una partita storica
Amarcord