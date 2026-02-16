Rinviata di 24 ore per le condizioni del campo, l'ex Inter decide la sfida all'80 e regala ai giallorossi la qualificazione. Una furiosa Juve retrocede in Europa League

Mattia Celio Redattore 16 febbraio - 16:21

La sfida di domani sera contro il Galatasaray sarà molto di più di una semplice partita per la Juventus. Si tratta infatti di una sfida non solo contro la squadra giallorossa ma anche contro la rabbia, i veleni e i fantasmi del passato. La trasferta ad Istanbul non lascia buoni ricordi per la squadra di Luciano Spalletti, sia per i dati statistici e soprattutto per come è andata l'ultima volta nel 2013. Una partita che a distanza di 13 anni i tifosi bianconeri non hanno ancora digerito.

Galatasaray-Juventus, Istanbul porta male: dati da incubo — Da domani in Champions League si comincia a fare sul serio. Chi sbaglia è fuori. Ad aprire le danze dei playoff sarà la sfida tra Galatasaray-Juventus in programma alle 18:45 al RAMS Park di Istanbul. Per la prima volta giallorossi e bianconeri si affrontano in una fase ad eliminazione diretta. Nelle precedenti sei partite i due club hanno avuto modo di incontrarsi solo nella fase a girone. Sei partite che non rievocano buoni ricordi alla Vecchia Signora: solo una vittoria, quella del 2003 al Delle Alpi per 2-1 con doppietta di Alex Del Piero.

Nelle ultime tre trasferte ad Istanbul, inoltre, il bilancio non è certo dei migliori: un pareggio e due KO nei quali, peraltro, la Juventus non neanche riuscita a trovare la via del gol. Di queste due sconfitte la più amara rimane senza dubbio quella dell'11 dicembre 2013 quando, in un Ali Sami Yen imbiancato dalla neve, l'ex Inter Wesley Sneijder segnò la rete decisiva che eliminò i bianconeri dalla Champions League. Riviviamo quella partita.

11 dicembre 2013, la Juventus affonda nella neve di Istanbul: Sneijder elimina un furioso Antonio Conte — Dopo 13 anni Juventuse Galatasaraysi ritrovano l'uno con l'altra e questa volta chi perde deve dire addio alla Champions League. Una posta in palio molto più grande rispetto a quella messa dell'11 dicembre 2013. Una data che i tifosi bianconeri difficilmente dimenticheranno. La Juventus, dopo un girone di andata deludente, recupera terreno nella fase di ritorno grazie al pareggio contro il Real Madrid e al successo contro il Copenaghen. Dato poi il KO del Galatasaray contro i blancos, ai bianconeri in Turchia basta un pareggio per passare agli ottavi di finale.

La sfida si gioca il 10 dicembre all'Ali Sami Yen con il campo in condizioni precarie a causa della neve caduta abbondantemente durante la serata. Una neve che certo non aiuta i movimenti dei giocatori tanto che l'arbitro dopo mezz'ora fischia la sospensione della partita per campo impraticabile e successivamente rimanda la sfida al giorno dopo. Alla ripresa del gioco il campo è in condizioni ancora peggiori della sera prima, ma sia l'arbitro che i delegati della UEFA danno l'assenso. Si riprende così dal 30'.

Il primo tempo non regala molte emozioni, date anche le condizioni del campo, tranne al 34' quando Tevez pesca al centro Lichsteiner il cui tiro viene deviato in angolo. Nella ripresa i padroni di casa si fanno vedere di più nella metà campo bianconera. Al 57' Buffon prodigioso su Drogba. Nei minuti successi la squadra di Antonio Conte crea diverse palle gol ma i tiri di Tevez, Marchisio e Asamoah non impensieriscono Muslera. La svolta decisiva arriva all'80.

Drogba spizza di testa per Sneijder: l'olandese di destro gela Buffon. Galatasaray in vantaggio. Conte le prova tutte. Dentro Quagliarella e Giovinco ma l'assalto finale non produce molto. Finisce così. Il Galatasaray vince ed elimina la Juventus ed un furioso Antonio Conte, costretti a "retrocedere" in Europa League. La partita di Istanbul sarà ricordata a causa dell'ondata di polemiche che ha suscitato, soprattutto per la decisione dell'arbitro di riprendere il gioco nonostante le pessime condizioni del campo e per il comportamento degli addetti alla rimozione della neve, accusati di aver volutamente rovinato la parte di campo in cui avrebbe attaccato la squadra bianconera per ostacolarla.