Beşiktaş-Galatasaray: analisi e pronostico del derby che infiamma Istanbul

Beşiktaş-Galatasaray si gioca domani. Gli ospiti, favoriti, contano sui gol di Osimhen e Morata. La squadra di casa schiera Ciro Immobile e spera di fare punti in chiave Europa.

Federico Iezzi 28 marzo - 15:16

Si gioca domani, nella Vodafone Arena, una delle partite più attese del massimo campionato turco: Beşiktaş-Galatasaray. Il fischio di inizio è atteso alle ore 18:30. Oltre ad essere uno dei cinque derby di Istanbul, e uno dei più accesi e infuocati sia in campo che sugli spalti, la partita vede affrontarsi due delle squadre più titolate della Turchia: il Galatasary ha vinto la Super Lig ben 24 volte, mentre i rivali 16. Il derby, inoltre, ha compiuto quest'anno ben 101 anni. Per quanto riguarda il numero di vittorie i giallorossi di Okan Buruk la fanno da padroni con 66 vittorie. Le aquile nere di Ole Gunnar Solskjær sono invece ferme a 52 vittorie.

Il Besiktas — La squadra di casa non arriva benissimo a questa importante sfida. Dopo tre vittorie di fila, sono infatti arrivate tre sconfitte contro il Gaziantep, il Konyaspor e l'Istanbuslpor. Vincere sarebbe molto importante, per il morale e per la classifica. I tre punti, infatti consentirebbero alla squadra di Solskjaer di distanziare l'Euypspor e rimanere in zona Europa. Il quarto posto, infatti, consente la partecipazione ai preliminari di Conference League. L'allenatore svedese potrebbe optare per una formazione offensiva ma equilibrata: un 4-2-3-1. Le aquile nere possono contare su alcuni giocatori, soprattutto a centrocampo e in attacco, di assoluto valore e sarà quindi su di loro che si farà affidamento per battere i grandi rivali: in attacco confermato come punta unica Ciro Immobile, nonostante un 2025 sconcertante, nel segno di appena 2 gol e altrettanti assist. Dietro di lui agiranno i tre portoghesi Rafa Silva, Gedson Fernandes e Joao Mario. Confermato a centrocampo anche l'inglese Alex Oxlade-Chamberlain.

Il Galatasaray — Del tutto diversa la situazione per gli ospiti. La squadra guidata da Okan Buruk veleggia tranquilla verso il terzo titolo consecutivo, il numero 25 della sua storia. La vittoria del derby, superflua per la classifica, servirebbe invece a rimarcare la superiorità sugli storici rivali e a migliorare ancora di più una già ottima stagione la cui unica pecca è, finora, l'eliminazione dall'Europa League per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar. Anche Buruk sceglie un 4-2-3-1 e si affida alla caratura ed esperienza dei suoi attaccanti, gli ex Serie A Morata e Osimhen.

Il pronostico — Le due squadre si sfidano per la terza volta in questa stagione. Lo scorso agosto clamoroso 5-0 del Besiktas per la Supercoppa Turca: in quella occasione, doppietta d'autore dell'italiano Ciro Immobile. In campionato, invece, vittoria per 2-1 del Galatasaray con reti di Sanchez e Osimhen. La squadra favorita è sicuramente il Galatasaray, ma un derby, anche se non cambierà la classifica in modo sostanziale, è pur sempre un derby. Sono attesi gol, spettacolo e tifo infuocato.