Europa contro salvezza. Questa è la sfida tra Atalanta-Cremonese in programma questa sera alle 18:30 alla New Balance Arena. Dopo il prezioso pareggio contro il Como e la netta vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, gli Orobici vogliono continuare la corsa all'Europa, adesso distante solo 5 lunghezze. I grigiorossi invece sono reduci dal KO interno contro l'Inter e ora si trovano al 16° posto in classifica a 5 punti sopra il terz'ultimo posto. Distanza che al momento può dare un po' di sollievo ma la stagione è ancora lunga.

Atalanta-Cremonese, la storica rete di Rampulla nella sfida del 1992 — La sfida di questa sera tra Atalanta-Cremonese può dire molto sui rispettivi obiettivi di entrambe le squadra. La Dea vuole continuare a scalare la classifica sulle ali dell'entusiasmo portato dall'arrivo di Raffaele Palladino, mentre i Violini vogliono i tre punti per allungare sul terz'ultimo posto e prendere così un po' di fiato. Ma la sfida tra neroazzurri e grigiorossi, in un certo senso, ha già scritto una pagine importante nella storia del calcio. Proprio per questo torniamo alla sfida giocata il 23 febbraio di 34 anni fa.

A quello che allora si chiamava Stadio Comunale, Atalanta e Cremonese si sfidavano per la permanenza in Serie A. I padroni di casa si trovavano in una posizione di classifica migliore rispetto ai grigiorossi, in quel momento al penultimo posto e desiderosi più che mai dei 2 punti (all'epoca valenti per la vittoria) per continuare a sperare nella salvezza. La situazione però non si mette bene per i Violini.

Il primo tempo si chiude con l'Atalanta in vantaggio grazie al rigore realizzato da Bianchezi. Nel secondo tempo gli ospiti attaccano ma senza creare importanti occasioni. La partita ad un certo punto si accende dopo l'espulsione di Caniggia per proteste. L'argentino lascia così i nerazzurri in 10. L'episodio scuote ancora di più la squadra di Giagnoni e alla fine a prendersi la scena è, contro ogni pronostico, il portiere Michelangelo Rampulla.

In pieno recupero, quando manca un minuto alla fine, l'estremo difensore grigiorossi sale in area avversaria in occasione di un calcio d'angolo. Chiorri fa spiovere il pallone e Rampulla, accanto al secondo palo, colpisce di testa e infila la rete. Finisce lui stesso nel sacco e quando ne esce viene "sottoposto" agli abbracci e agli strattoni dei suoi compagni. Un momento storico per il calcio italiano perché mai prima d'ora un portiere aveva fatto gol durante un'azione di attacco: "Ho segnato di fantasia". Dirà il futuro estremo difensore della Juventus al termine della partita. Un miracolo che purtroppo non eviterà la retrocessione in Serie B della Cremonese, mentre l'Atalanta chiuderà la stagione al 10°posto.