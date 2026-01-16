Stadio semivuoto, contestazione a mille per una stagione al di sotto delle aspettative. Il 6-1 con cui i partenopei umiliano i neroverdi non fermano i fischi dalle tribune

Mattia Celio Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 19:32)

Domani sera alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona scendono in campo Napoli-Sassuolo, partita valida per la 21^giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte è chiamata a ritrovare una vittoria che manca ormai da tre turni e che ha allontanato i partenopei dal primo posto distante ora sei punti. Un altro passo falso potrebbe seriamente complicare la corsa al tricolore. A Napoli arriva un Sassuoloin grande difficoltà reduce dai KO contro Juventus e Roma. La squadra di Fabio Grosso non vince ormai da poco più di un mese, ovvero dal 3-1 contro la Fiorentina dello scorso 4 dicembre, poi solo 3 punti in 6 giornate. La situazione in classifica non è preoccupante ma per i neroverdi è necessario ripartire e contro i ragazzi di Conte domani servirà molta più cattiveria.

Napoli-Sassuolo History, il 6-1 del 30 aprile 2022: è Champions League per i partenopei ma i tifosi protestano — Tra Campionato e Coppe, Napolie Sassuolo si sono affrontate in tutto 24 volte e i dati vedono un netto dominio dei partenopei con ben 15 successi contro i soli 2 dei neroverdi. 7 invece sono i pareggi. Napoli che rappresenta un incubo per il Sassuolo dato che gli azzurri sono andati a segno 51 volte contro gli emiliani, questi ultimi invece hanno realizzato 20 gol contro il club campano. Una delle vittorie storiche del Napoli non può certo non essere il 6-1 del 30 aprile 2022. Una goleada che consentì alla squadra di Luciano Spalletti di centrare la qualificazione alla Champions League e, guarda caso, quella vittoria arrivò dopo un digiuno di tre turni, proprio come ora. La storia si ripete?

30 aprile 2022: Napoli-Sassuolo 6-1. Tsunami partenopeo — 20 minuti per mettere il risultato in cassaforte. Napoli reduce da tre turni senza vittoria si ricorda in poco tempo come si gioca e il Sassuolo, che in stagione aveva fatto piangere tutte le big, viene annichilito senza praticamente scendere in campo. Il 6-1 con cui la squadra di Luciano Spalletti umilia i ragazzi di Davide Dionisi è frutto di una squadra ritrovata, a volte sbaglia ma quando fa sul serio diventa difficile starle dietro. Quei 20 minuti ne sono stati la prova.

In uno Stadio Diego Armando Maradona mezzo vuoto, a causa del clima di forte fibrillazione tra squadra e tifosi, i partenopei impiegano 2 minuti per creare la prima occasione su regalo di Chiriches che sbaglia il passaggio al portiere, Osimhen anticipa Consigli ma il tiro finisce di poco al lato. E' il primo segnale che il Sassuolo non c'è e che il Napoli vuole dimostrare parecchio al poco pubblico presente.

E così, al primo calcio d'angolo, gli azzurri si portano avanti. Insigne mette la palla sulla testa di Koulibaly che, senza neanche saltare, mette la palla all'angolino. Raddoppio che arriva pochi minuti dopo ancora su corner di Insigna ma questa volta a colpire é Osimhen che realizza il suo 13° gol stagione ed eguaglia il suo record personale con il Lilla. Il Sassuolo accusa i colpi e gli azzurri ne approfittano prima con Lozano e poi con Mertens. Dopo soli 21 minuti, la squadra di Dionisi è sotto 4-0. Impronosticabile fino al giorno prima.

Secondo tempo: vittoria e fischi — Nella ripresa si gioca a ritmi più lenti e logicamente la qualità dei partenopei ha la meglio. Al 54' il triangolo Mertens-Fabian porta il belga a realizzare la sua doppietta e soprattutto il suo 148° gol in maglia azzurra. Un traguardo che fa del numero 14 il miglior goleador della storia del club campano. All'80 c'è gloria anche per Rrahmani su azione successiva a calcio d'angolo.

Il gol di Maxime Lopez all'87 serve solo per i numeri ma per il Napoli significa molto di più perché, ancora una volta, mette in evidenza i limiti della difesa campana. Alla fine i partenopei vincono 6-1 e centrano così la qualificazione alla Champions League ma c'è ben poco da festeggiare poiché dalle curve dello stadio la contestazione continua. Una vittoria importante ma anche ricca di rimpianti per una squadra che avrebbe potuto fare molto di più. La riscossa arriverà l'anno dopo.