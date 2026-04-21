Una rete del centrocampista Giuseppe Baldo decise una partita in cui gli orobici diedero filo da torcere ai capitolini

Mattia Celio Redattore 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 15:02)

Atalanta-Lazio si preparano a scendere in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'Olimpico, orobici e biancocelesti si giocheranno l'ultimo posto nella finalissima di Roma domani sera alla New Balance Arena. Come ricordiamo, in caso di parità dopo i 90' si andrà ai supplementari e se nel caso la situazione non dovesse cambiare la partita si deciderà ai calci di rigore.

Formazioni della Lazio nella stagione 1938-39 (Fonte Wikipedia)

Atalanta-Lazio, il primo storico confronto in Coppa Italia: Baldo decide per i biancocelesti la sfida del 26 dicembre 1938 — Sono 12 i precedenti tra Atalanta-Lazio in Coppa Italia. Il risultato più frequente è il pareggio (cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata), a cui si aggiungono quattro vittorie dei biancocelesti e tre della Dea. Grande equilibrio invece nelle ultime 13 sfide considerando tutte le competizioni tra i due club: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 18 gol per i nerazzurri e 17 per i biancocelesti. Segno che domani si prospetta una sfida in bilico dall'inizio alla fine.

Come accennato, si riparte dal 2-2 dell'Olimpico dove i bergamaschi sono stati in grado di agguantare due volte nel giro di pochi minuti il vantaggio dei capitolini firmato da Dele-Bashiru (a cui ha risposto Pasalic) e da Dia (pareggio di Musah). Ma oggi andiamo a rivedere il primo storico incontro nella competizione nazionale tra biancocelesti e neroazzurri. Torniamo indietro di ben 88 anni, precisamente al giorno di Santo Stefano del 1938.

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Ovviamente a quei tempi Lazio e Atalantanon avevano il grande prestigio di adesso. In un calcio completamente dominato dal trio del Nord (Milan, Inter e Juventus) i due club potevano ben poco contro la loro grande potenza. Il 26 dicembre di 88 anni fa, capitolini e bergamaschi si giocavano l'accesso agli ottavi di finale. I bergamaschi, rispetto ai capitolini, militavano in Serie B, motivo per cui dovettero iniziare il torneo dal terzo turno preliminare, dove ebbero la meglio sul Seregno per 3-1.

All'allora Stadio Nazionale, la partita venne decisa da una rete di Giuseppe Baldo (centrocampista) al 31' che consentì alla Laziodi passare al turno successivo al termine di una partita nella quale i padroni di casa non ebbero vita facile. Il cammino del club romano si interruppe proprio agli ottavi per mano del Milan, che vinse per 2-1.