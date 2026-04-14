Una competizione che ci ha insegnato ad apprezzare i grandi colpi di scena delle "remuntade" più folli

Daniele Cirafici 14 aprile - 09:00

La Champions League è da sempre la competizione in cui il calcio riesce a regalare alcune delle emozioni più intense e imprevedibili. Nel corso degli anni il torneo ha costruito la propria leggenda attraverso partite spettacolari, stadi infuocati e momenti capaci di cambiare il destino di una gara in pochi minuti. Tra partite epiche, gol all’ultimo secondo e atmosfere uniche negli stadi europei, questa competizione è diventata il palcoscenico perfetto per le grandi imprese.

Uno degli aspetti che ha reso la Champions League così affascinante è proprio la sua imprevedibilità. Anche quando una partita sembra ormai indirizzata verso un risultato già scritto, il calcio europeo ha dimostrato più volte di poter regalare ribaltamenti clamorosi. Proprio in queste situazioni nascono alcune delle pagine più memorabili della storia del torneo.

Nel corso degli anni non sono mancate rimonte clamorose, momenti nei quali squadre considerate ormai fuori dai giochi sono riuscite a ribaltare il risultato grazie a determinazione, qualità tecnica e a episodi che hanno cambiato completamente l’inerzia della partita. In queste notti europee, spesso basta un gol per accendere lo stadio e trasformare la fiducia di una squadra in una vera e propria impresa.

Liverpool-Milan 2005: la rimonta più iconica — Quando si parla di rimonte in Champions League, il primo ricordo che viene alla mente è la finale di Istanbul del 2005 tra Liverpool e Milan.

Alla fine del primo tempo i rossoneri conducevano 3-0, grazie ai gol di Maldini e alla doppietta di Crespo. Sembrava una partita ormai chiusa, ma nella ripresa il Liverpool riuscì a compiere l’impensabile. Nel giro di pochi minuti arrivarono i gol di Gerrard, Smicer e Xabi Alonso, che portarono il punteggio sul 3-3.

Iniziano i tempi supplementari e per i rossoneri diventa quasi un incubo ad occhi aperti. Nonostante il colpo psicologico della rimonta subita, il Milan trova comunque la forza di reagire e continua ad attaccare alla ricerca del gol decisivo.

L’occasione più clamorosa arriva al 117° minuto. Andriy Shevchenko colpisce da distanza ravvicinata con un tiro che sembra destinato alla rete. Tuttavia il portiere del Liverpool Jerzy Dudek compie una doppia parata straordinaria, respingendo prima il tiro e poi anche il successivo tentativo sulla ribattuta.

Un intervento destinato a entrare nella storia della competizione. Grazie a quella parata il Liverpool riesce a portare la partita ai calci di rigore, dove completerà la rimonta conquistando la Champions League. Una delle finali più incredibili mai viste nel calcio europeo.

Barcellona-PSG 2017: la rimonta impossibile — Un’altra rimonta entrata nella storia è quella del Barcellona contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale della Champions League 2016/2017.

Dopo la pesante sconfitta 4-0 all’andata a Parigi, la qualificazione sembrava praticamente impossibile per i catalani. Al ritorno, però, il Camp Nou assistette a una serata storica.

Il Barcellona aveva una squadra fenomenale e i tifosi iniziarono subito a respirare un'aria dal sapore di rimonta, perché subito al 3' minuto, Suarez, con un colpo di testa ravvicinato, batte Trapp e accende tutto lo stadio. Entusiasmo che viene alimentato da due gol nel giro di 10 minuti, a cavallo tra il primo e secondo tempo; il gol del 2-0 lo inventa Iniesta al 40' minuto con un colpo di tacco che spiazza la difesa parigina e innesca l'autorete di Kurzawa, mentre al 50', Messi su rigore sigla il 3-0 e adesso la rimonta sembra tutt'altro che impossibile.

Siamo al minuto 62 e l'onda blaugrana si infrange sul destro al volo del solito Edinson Cavani, palla sotto la traversa ed è 3-1. In questo momento al Barcellona servirebbero altri 3 gol per sperare nel passaggio del turno, ovviamente senza subirne, tutto questo nella sola mezz'ora di gioco rimanente.

Mancano 4 minuti al novantesimo, sembra fatta per il PSG che sente già aria di quarti di finale, ma all'improvviso Neymar con una delle sue giocate riesce a guadagnare un calcio di punizione al limite dell'area di rigore; calcio piazzato che trasformerà poco dopo egregiamente, mettendo la palla sotto l'incrocio dei pali.

Le speranze dei tifosi si riaccendono improvvisamente, il clima si fa surreale, soprattutto quando poco dopo viene fischiato un rigore a favore dei padroni di casa per un fallo su Suarez. Si presenta dal dischetto Neymar che sigla il 5-1, adesso mancano solo 4 minuti di recupero alla fine e l'assalto del Barcellona è totale. Ultimo minuto, calcio di punizione poco oltre la metà campo per il Barcellona, sale anche Ter Stegen. Il pallone viene calciato e arriva di nuovo sui piedi di Neymar che con un lancio di sinistro serve in area di rigore, l'eroe di questa serata: Sergi Roberto, che tocca il pallone con l'esterno del piede destro, praticamente in spaccata, quel che basta per siglare il gol della storia, quello del 6-1 finale.

Una rimonta che ha riscritto la storia della competizione, diventando la prima volta in cui una squadra riuscì a ribaltare un passivo di quattro gol nella fase a eliminazione diretta.

Roma-Barcellona 2018: l’impresa dell’Olimpico — Tra le rimonte più sorprendenti della storia della Champions League c’è senza dubbio quella della Roma contro il Barcellona nei quarti di finale della stagione 2017/2018.

Dopo la pesante sconfitta 4-1 al Camp Nou, i giallorossi sembravano ormai destinati all’eliminazione contro una delle squadre più forti d’Europa guidata da Lionel Messi. In molti consideravano il ritorno all’Stadio Olimpico una semplice formalità per il Barcellona, ma la squadra allenata da Eusebio Di Francesco riuscì a trasformare quella partita in una delle notti più memorabili della storia del club. La Roma partì subito con grande aggressività e trovò il gol che riaccese le speranze già nel primo tempo grazie a Edin Džeko, bravo a sfruttare una palla in profondità e a battere il portiere blaugrana. Quella rete cambiò completamente l’inerzia della partita e diede fiducia alla squadra giallorossa, spinta anche dall’entusiasmo dei tifosi che riempivano lo stadio.

Nel secondo tempo la pressione della Roma aumentò ancora e il momento decisivo arrivò quando Daniele De Rossi trasformò con freddezza un calcio di rigore, portando il risultato sul 2-0 e avvicinando sempre di più l’impresa. A quel punto l’Olimpico diventò una bolgia e il Barcellona iniziò a soffrire sempre di più l’intensità dei giallorossi. Il gol decisivo arrivò nel finale con Kostas Manolas, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpì di testa mandando il pallone alle spalle del portiere e facendo esplodere l'Olimpico.

Il 3-0 finale permise alla Roma di ribaltare completamente il risultato dell’andata e di qualificarsi alle semifinali grazie alla regola dei gol in trasferta, completando una delle rimonte più incredibili mai viste nella storia della Champions League.

Liverpool-Barcellona 2019: la notte di Anfield — Solo un anno dopo, un’altra rimonta incredibile coinvolse nuovamente il Barcellona. Questa volta a compiere l’impresa fu il Liverpool nella semifinale della Champions League 2018/2019, in una delle notti più leggendarie mai vissute ad Anfield.

Dopo la pesante sconfitta 3-0 al Camp Nou, i Reds sembravano avere pochissime possibilità di qualificazione. La squadra di Jürgen Klopp, inoltre, arrivava alla partita di ritorno con alcune assenze pesanti, tra cui quelle di Mohamed Salah e Roberto Firmino. Nonostante tutto, lo stadio di Anfield creò un’atmosfera straordinaria che spinse il Liverpool a credere nell’impresa fin dai primi minuti.

La partita si sbloccò subito grazie a Divock Origi, che approfittò di una respinta del portiere per portare in vantaggio il Liverpool e riaccendere immediatamente le speranze della squadra inglese. Nel secondo tempo arrivò poi il momento decisivo della gara: Georginio Wijnaldum, entrato dalla panchina, segnò due gol in pochi minuti che riportarono il punteggio complessivo in perfetto equilibrio.

Con il Barcellona in evidente difficoltà e Anfield completamente trascinato dall’entusiasmo dei tifosi, arrivò anche il gol che completò la rimonta. Su un calcio d’angolo battuto rapidamente da Trent Alexander-Arnold, Origi si fece trovare pronto in area e segnò la rete del 4-0, mandando in delirio lo stadio.

Il Liverpool riuscì così a ribaltare completamente il risultato dell’andata e a conquistare la finale di Champions League, completando una delle rimonte più incredibili della storia del calcio europeo.

Il fascino eterno delle rimonte europee — Le rimonte sono uno degli elementi che rendono la Champions League una competizione unica nel calcio mondiale. In queste partite non conta soltanto la qualità tecnica delle squadre. Entrano in gioco anche altri fattori decisivi, come la mentalità, la forza del gruppo e la capacità di reagire nei momenti difficili.

Anche l’energia degli stadi europei può avere un ruolo importante. Spesso proprio il sostegno dei tifosi riesce a spingere una squadra a credere in un risultato che sembrava impossibile.

Molte delle serate più iconiche della storia del torneo sono nate proprio da situazioni disperate. Squadre considerate ormai eliminate hanno trovato dentro di sé la forza per cambiare completamente il corso della partita. In quei momenti il calcio diventa qualcosa di più di uno sport. Diventa emozione, coraggio e spirito di squadra.

Per questo motivo imprese come quelle di Liverpool, Barcellona e Roma sono rimaste nella memoria degli appassionati. Sono partite che ancora oggi vengono ricordate come simbolo della magia della Champions League. In questa competizione, infatti, nulla è davvero impossibile fino al fischio finale.