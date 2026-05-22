Ultimo atto de LaLiga per Real Madrid-Athletic Bilbao. Due squadre che ormai in termini di classifica non ha nulla da chiedere ma che entrambe sperano di chiudere la stagione in bellezza, soprattutto i blancos già alle prese con un ambiente abbattuto e in guerra con squadra e dirigenza. Domani sera al Santiago Bernabeu la squadra di Arbeloa saluterà il suo pubblico ospitando i Leones che, a loro volta, cercano una vittoria in casa madrilena che manca da ben 21 anni.

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Real Madrid-Athletic Bilbao, per chiudere in bellezza una stagione catastrofica: dati e statistiche

Quella di domani sera sarà la sfida numero 250 tra Real Madrid-Athletic Bilbao . All'andata finì 3-0 per i blancos con Kylian Mbappé autore di una doppietta. In mezzo la rete di Eduardo Camavinga. Le statistiche vedono nettamente avanti i madrileni con 125 successi, 79 sono invece quelli dei Leones. 45 i pareggi. Di conseguenza, anche il numero di reti segnate tende a favore dei padroni di casa: 469 contro le 337 dei biancorossi. Come accennato,, ovvero dal 19 febbraio 2005.

Quella sera, infatti, la squadra allenata da Ernesto Valverde ebbe la meglio sul Real Madrid di Vanderlei Luxemburgo con il punteggio di 2-0. Reti realizzate da Asier del Horno al 58' e da Andoni Iraola al 73'. Quel successo fu anche il terzo di fila sui blancos nel giro di un anno per i Leones. Una sfida che, invece, il Real Madrid non dimenticherà è quella che si giocò il 5 ottobre 2014. Una partita che vide come protagonisti assoluti Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo festeggia la sua terza rete personale nella partita contro l'Athletic Bilbao. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

5 ottobre 2014, CR7 e Benzema stendono i Leones: è manita blancos

Nel suo inseguimento alla testa della classifica, occupata dal, ilospita unin piena crisi e fanalino di coda. Quella che per i Leones si prospettava una partita molto difficile viene confermato solo dopo 120 secondi: cross di Gareth Bale e, in area piccola, colpisce di testa e porta in vantaggio i blancos. Neanche 5 minuti dopo, il portoghese sfiora il raddoppio con un tiro dal limite dell'area, parato dal portiere basco.

Raddoppio che invece arriva al 41 con Benzema da calcio d'angolo. Il francese è il più abile a colpire il pallone di testa sul tiro dalla bandierina calciato da Luka Modric. Nella ripresa i Leones non trovato per "ruggire" e i padroni di casa colpiscono ancora e, di nuovo, con Cristiano Ronaldo. Su nuovo assisti di Bale, il numero 7 realizza con un tiro di destro da distanza ravvicinata. Al 69', anche Benzema trova la sua doppietta con un'azione quasi in fotocopia.

Ma all'88 CR7 si porta a casa il pallone con un tiro dal centro dell'area nell'angolino in basso a sinistra. Una partita praticamente senza storia vede, dunque, il Real Madrid vincere 5-0 e continuare così la rincorsa al Barcellona. Per l'Athletic Bilbao, invece, è notte fonda. Nuova sconfitta e sempre ultima posizione.

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