Per il Barcellona è già tempo di programmare la stagione 2026-27. I blaugrana attendono di disputare l'ultima gara ufficiale della stagione per dare il via alle manovre relative al calciomercato. Domani sera c'è in programma la sfida contro il Valencia. Un match che per i culé ormai ha ben poco da raccontare. Lo scudetto è stato vinto ormai da tempo e con la sconfitta contro l'Alaves, è sfumato anche l'obiettivo dei 100 punti. I valenciani invece attendono con grande ansia la sfida, essendo pienamente coinvolti nella lotta per un posto europeo che manca da parecchi anni. Tuttavia, sono già partiti i primi sondaggi per cercare i sostituti di Robert Lewandowski ed eventualmente Ferran Torres. Si parla già dunque di Julian Alvarez, Joao Pedro, Gonçalo Ramos... Dell'operato di Deco, delle possibilità estive del Barça e della controversia col Real Madrid, ha parlato il presidentissimo blaugrana Joan Laporta.

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La fiducia e gli attacchi di Joan Laporta

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 11 GENNAIO: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​solleva la Supercoppa di Spagna dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Supercoppa di Spagna tra FC Barcelona e Real Madrid allo stadio King Abdullah Sports City Hall l'11 gennaio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Eletto ancora come massima autorità del club catalano, Laporta ha parlato ai microfoni dei giornalisti in occasione della Koeman Cup, organizzata dalla Fundación Sportium e tenutasi al Barcelona Golf Club di Sant Esteve Sesrovires. Il presidente è incontenibile e si prepara ad entrare nuovamente a gamba tesa nelle dinamiche della Liga e del club dal primo luglio, data in cui avverrà ufficialmente la sua rielezione. Per via di questo evento, Joan Laporta ha colto la palla al balzo e ha risposto alle accuse mosse da Florentino Perez, nella celebre conferenza da lider maximo.

Rispetto agli attacchi sul caso Negreira, il numero 1 del Barcellona ha risposto così: "Ogni elemento di questo caso, che non sarebbe nemmeno da definire così, è costruito e inventato. La questione Negreira sta uscendo per giustificare le loro sconfitte e fallimenti negli ultimi due anni, dove hanno vinto ben 0 titoli. Vogliono distogliere l'attenzione dai loro scarsi risultati, ma noi risponderemo nella sede appropriata. Il Barça reagisce sempre quando viene attaccato e nel frattempo continueremo a vincere campionati, Supercoppe e Coppe del Re".

‼️ Joan Laporta: "Julián Alvarez? The conditions are set by Barça." pic.twitter.com/k34CfOQWw2 — Atletico Universe (@atletiuniverse) May 22, 2026

Successivamente, Laporta si è soffermato sulla rosa e sul lavoro che svolgerà il DS Deco in estate: "Sono tutti spaventati perché abbiamo una squadra che piace alle persone, uno staff incredibile e un ottimo allenatore. In estate non faremo follie, io mi affido totalmente a Deco che si è dimostrato capace di saper lavorare bene. Insieme all'allenatore ha studiato e sanno in che punti intervenire. Qualche nome? Noi non escludiamo nessuno perché siamo il Barcellona, ma le condizioni le stabiliamo noi in ogni caso".

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