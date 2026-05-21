Per il Barcellona è tempo di festa. Dopo una nuova stagione vincente che ha arricchito la bacheca dei catalani con la conquista di LaLiga e Supercoppa Spagnola, la squadra si è ritrovata per festeggiare. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente eletto Joan Laporta che ha voluto ringraziare allenatore e giocatori per l'ottima stagione e, al termine dell'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle future aspettative.

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Barcellona, Laporta ringrazia la squadra e guarda avanti: "La prossima stagione sarà ancora più dura"

Dopo aver vinto nuovamente LaLiga e la Supercoppa di Spagna, il Barcellona ha organizzato un evento di squadra per celebrare la stagione vincente. Oltre all'allenatore Hansie ai giocatori, alla cerimonia ha preso parte anche la dirigenza, tra cui l'eletto presidente Joan. Il numero uno dei catalani non ha perso occasione per rivolgere alla squadra i suoi ringraziamenti: "Questo club è un gruppo molto unito. Sono momenti bellissimi, ripensando a tutta la stagione. Sono molto felice". Ha esordito il presidente blaugrana.

Intervistato subito dopo la fine dell'evento, Laporta ha voluto prima di tutto ringraziare Robert Lewandowski, prossimo a lasciare il Barcellona al termine della stagione, la cui eredità sarà certamente difficile da colmare: "Robert fa parte ormai dello stemma del Barça. Ha portato professionalità, ha contribuito moltissimo alla squadra nel corso degli anni e i suoi compagni lo hanno riconosciuto. È arrivato in un momento molto difficile e ha preso una decisione molto difficile. Ci ha dato molta credibilità. Quest'era di successi è iniziata con lui".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Guardando al futuro, Laporta ha anche chiarito che la prossima stagione sarà ancora più complicata di quella attuale, ma si è detto fiducioso che sia Deco che Flick saranno in grado di guidare nuovamente la squadra al successo: "Deco sta facendo un lavoro meraviglioso e Hansi Flick sembra incredibilmente entusiasta di ciò che ci aspetta - continua il presidente - La prossima stagione sarà più dura di questa. Il livello delle aspettative aumenterà e i giocatori sono consapevoli di star costruendo la propria leggenda al Barça, un club che li accoglie e permette loro di continuare a costruire questa bellissima storia".

New look for Ronald 💙 pic.twitter.com/W3icXpCO13 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2026

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