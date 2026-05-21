Durante la cena di squadra per la fine della stagione 25/26, Laporta si è lasciato andare a dichiarazioni d'amore verso il Barcellona e i suoi protagonisti. Il presidente del club catalano ha elogiato Lewandowski, che dalla prossima stagione non indosserà più la maglia blaugrana, e si è detto felicissimo di avere in squadra personaggi del calibro di Deco e Flick.

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Laporta su Flick: "È entusiasta di ciò che ci aspetta"

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, festeggia con Joan Laporta, presidente eletto del FC Barcelona, dopo la vittoria del FC Barcelona contro Real Madrid CF e la conquista del titolo della LaLiga, al termine della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo stadio Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcelona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

I primi complimenti del presidente dei culers, come riportato da Marca, sono stati tutti per lo staff tecnico del Barcellona. Senza tralasciare uno sguardo al futuro, e guardando già alla prossima stagione. "Deco sta facendo un lavoro meraviglioso, insieme a Hansi Flick, che sembra incredibilmente entusiasta di ciò che ci aspetta. La prossima stagione sarà più dura di questa".

Il catalano ha anche sottolineato quanto sia fondamentale il contributo dei calciatori nei successi del Barca, e di quanto il club permetta agli stessi di crescere. "Il livello delle aspettative aumenterà e i giocatori sono consapevoli di star costruendo la propria leggenda in un club come il Barça, che li accoglie e permette loro di continuare a scrivere questa bellissima storia".

"Lewandowski ormai fa parte dello stemma del club"

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Lewandowski

fa ormai parte dello stemma

del Barça

. Lo ringraziamo per il fatto che, grazie a lui, abbiamo acquisito credibilità in campo. Ha contribuito con professionalità e molto al gruppo in questi anni, e i suoi compagni di squadra lo hanno riconosciuto".

Non sono mancate parole dolci anche per Robert Lewandowski, attaccante che dalla prossima stagione non giocherà più per i catalani. Nonostante ciò, il presidente del club ha espresso tutto il suo apprezzamento verso l'ex calciatore del Bayern Monaco . "

Ovviamente, sostituire uno dei calciatori più forti dell'ultimo decennio non sarà affatto semplice, e l'avvocato catalano ne è consapevole. "È arrivato in un momento molto difficile e ha preso una decisione molto difficile. Ci ha dato molta credibilità. Questa era di successi è iniziata con lui".

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