Le parole di Gavi sono destinate ad accendere ancora una volta la rivalità infinita tra Barcelona e Real Madrid. Il centrocampista blaugrana, intervistato da Mundo Deportivo dopo la conquista della Liga, ha rilasciato dichiarazioni che stanno facendo discutere tifosi e media spagnoli. Gavi ha infatti ammesso di aver sperato in una vittoria del Real Madrid contro l’Espanyol per poter poi conquistare matematicamente il titolo proprio nello scontro diretto davanti ai tifosi del Barcellona.

Gavi e la dichiarazione che spacca la rivalità col Real Madrid

“Se devo essere sincero, volevo che il Madrid battesse l’Espanyol per poter vincere la Liga contro di loro nel nostro stadio e con la nostra gente”, ha dichiarato il talento della Masia. Una confessione che conferma quanto il Clasico continui a rappresentare molto più di una semplice partita. Per Gavi, infatti, alzare il trofeo davanti ai rivali storici avrebbe avuto un sapore ancora più speciale. E alla fine, come raccontato dallo stesso giocatore, è andata esattamente così.

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Nel corso dell’intervista, il centrocampista spagnolo ha anche lanciato una frecciata all’ambiente madridista, sostenendo che da Madrid si tenti spesso di ridimensionare i successi del Barcellona: "Cercheranno sempre di togliere meriti alle nostre vittorie”. Ha spiegato il numero blaugrana.

Gavi on the reported Aurélien Tchouaméni and Federico Valverde altercation 👀#LaLiga pic.twitter.com/WzrAKLU12C — DAZN Football (@DAZNFootball) May 20, 2026

Gavi ha poi sottolineato con orgoglio il valore del progetto costruito dal Barcellona, evidenziando la presenza di tanti giocatori cresciuti nella cantera e i pochi investimenti effettuati rispetto ad altri top club europei. Le sue dichiarazioni hanno rapidamente fatto il giro dei social, dividendo tifosi e opinionisti. Da una parte c’è chi apprezza la mentalità competitiva e la forte identità blaugrana del giocatore, dall’altra chi considera le sue parole una provocazione evitabile nei confronti del Real Madrid.

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