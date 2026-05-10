A ridosso di uno degli incroci più determinanti della stagione agonistica, l'attenzione mediatica internazionale si concentra inevitabilmente sul Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Le recenti indiscrezioni riportate dalla testata iberica Marca evidenziano un clima di massima concentrazione all'interno dello spogliatoio blaugrana. In un ambiente anche trionfale visto il primo match point per LaLiga, c'è un giocatore cruciale che mette nel mirino il primo Clásico della stagione: Gavi, che ha giocato l'ultima sfida con il Real Madrid esattamente un anno fa. Trecentosessantacinque giorni di assenza forzata dal palcoscenico più prestigioso hanno alimentato nel centrocampista spagnolo un desiderio di rivalsa e una fame agonistica senza precedenti.

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La possibile festa del Barcellona

Di fronte a ungalvanizzato dalla prospettiva del trionfo imminente, si presenterà un avversario che sta attraversando uno dei momenti più complessi e delicati della sua storia recente. L'ambiente delè descritto dai media vicini allacome una vera e propria. Tensioni interne allo spogliatoio, evidenti incomprensioni tattiche tra la guida tecnica e alcuni senatori, uniti ai recenti scivoloni in campionato, hanno minato alla base le certezze dei madrileni.

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Affrontare lo scontro diretto in queste condizioni di fragilità psicologica, con il tremendo onere di dover vincere per evitare di consegnare il titolo ai rivali proprio faccia a faccia, rende la situazione dei Blancos estremamente precaria.

Una vittoria storica

Sotto il profilo puramente analitico e tattico, il divario emotivo tra le due compagini potrebbe rivelarsi il vero fattore decisivo. Novanta minuti separano il club catalano dal trionfo assoluto in Liga spagnola. In una cornice di pubblico che si preannuncia incandescente, il copione tattico è chiaro: il Barcellona ha la palla del campionato, in maniera storica.

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