Problemi per Musiala: il centrocampista del Bayern Monaco si è visto ritirare la patente dopo aver causato un incidente su un'autostrada nei paraggi di Neubiberg. Il calciatore, al momento dell'incidente, stava guidando oltre i limiti consentiti dalla legge.

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Musiala: patente ritirata

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Jamal Musiala del FC Bayern Munich osserva durante la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e 1. FC Köln all’Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Come riportato da A Bola, quotidiano portoghese, le forze dell'ordine tedesche hanno ritirato la patente a Musiala in seguito ad un incidente avvenuto il 13 Aprile 2025 ma reso pubblico solo nelle ultime ore. Stando a quanto raccontato da Florian Lindemann, il portavoce ufficiale della procura di Monaco, il tedesco avrebbe causato un incidente provocando uno scontro con un'altra macchina nei paraggi di Neubiberg.

Il calciatore stava guidando in direzione Salisburgo ed aveva in macchina sua sorella, quando non rendendosi conto di una macchina sopraggiungere a destra ha provocato uno scontro tra le due vetture. Stando a quanto riportato dalla polizia tedesca, l'auto di Musiala - un'Audi RS e-tron GT - ha registrato una velocità di 194 km/h quando il limite consentito era di 120km/h. L'altra auto, una Golf, aveva al suo interno due passeggeri - di 30 e 26 anni - che per fortuna hanno riportato solo delle lievi lesioni.

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L'ordinanza contro il calciatore

Oltre ai danni materiali che ammonterebbero a circa 200.000 euro, ci sono state ovviamente conseguenze penali per il centrocampista della nazionale tedesca , accusato di "aver messo in pericolo la circolazione stradale per negligenza e per lesioni personali colpose in due occasioni".

Pertanto, oltre ad una multa, Musiala si è visto anche revocare la patente a metà Febbraio. Inoltre, come aggiunto dal portavoce della procura, il tedesco dovrà attendere per riottenere la patente. La legge infatti prevede che il ragazzo non potrà richiedere una nuova licenza "prima che siano trascorsi nove mesi dalla data in cui il provvedimento sanzionatorio è diventato definitivo". Questo episodio si va ad aggiungere ad un'annata che già era stata sfortunata per il calciatore, che è dovuto restare a lungo lontano dai campi a causa di un'infortunio subito durante il Mondiale per Club.

ATLANTA, GEORGIA - 05 LUGLIO: Jamal Musiala (#42) del FC Bayern Munich viene trasportato fuori dal campo dallo staff medico dopo un infortunio durante il quarto di finale della FIFA Club World Cup 2025 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Mercedes-Benz Stadium il 5 luglio 2025 ad Atlanta, Georgia. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

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