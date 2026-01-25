I 1°febbraio 1958 quello storico United giocò la sua ultima partita prima di quel tragico incidente aereo che causò la morte di cinque giocatori

25 gennaio 2026

Questo pomeriggio la Premier League ci delizia con una partita tutta da vivere. All'Emirates Stadium va in scena il big match Arsenal-Manchester United. Reduci dall'importante vittoria a San Siro contro l'Inter in Champions League, i Gunners oggi cercano i tre punti per rispondere alla vittoria del Manchester City e riportare le distante a +7. I Red Devils cercano continuità dopo l'importantissima vittoria di domenica nel derby contro i Citizens. Oggi un'altra candidata al titolo per la squadra del neo tecnico Carrick che, come domenica scorsa, proverà a dare un'altra delusione e riaprire così la Premier League.

Arsenal-Manchester United: dati e numeri — Arsenal-Manchester United nella loro storia si sono affrontate ben 245 volte tra campionato e coppe. Il dato ad oggi vede i Red Devils leggermente in vantaggio con 99 successi contro i 91 dei Gunners. 55 invece i pareggi. Arsenal che ultimamente è stato un'incubo per lo United dato che negli ultimi 10 incontri la squadra di Arteta ha vinto ben 6 volte, mentre la vittoria all'Emirates manca dal 3-1 del 25 gennaio 2019.

Arsenal che, inoltre, rappresenta anche un avversario storico per il Manchester United e non solo per la grande rivalità che da anni infuoca la Premier League ma anche perché i londinesi sono stati l'ultimo avversario degli indimenticabili Busby Babes. Riviviamo quella storica partita.

1 febbraio 1958: l'ultima volta dei Busby Babes — Il 1° febbraio 1958, i Busby Babes (i ragazzi di Busby) giocarono la loro ultima partita in terra inglese in quella che si rivelò un classico di tutti i tempi, descritta da molti tra il pubblico come la più grande partita che avessero mai visto. Cinque giorni prima del disastro aereo di Monaco, i campioni del Manchester United sconfissero l'Arsenal, a metà classifica, per 5-4 davanti a 63.578 spettatori sbalorditi a Highbury. Dopo i primi 45 minuti i Red Devils erano in vantaggio 0-3 con reti di Duncan Edwards, Robert Charlton e Tommy Taylor.

Nella ripresa l'Arsenal, ispirato dalla qualità degli avversari, alzò il livello. Incredibilmente, pareggiarono con tre gol in soli tre minuti. David Herd, che avrebbe poi giocato per lo United, segnò il primo gol per i londinese. Jimmy Bloomfield superò Harry Gregg per il 3-2 e, per la gioia e l'incredulità dei tifosi di casa, lo stesso giocatore riportò la situazione in parità con un colpo di testa in tuffo.

Ma lo United non è diventato campione per caso. Si riorganizzò e riprese il controllo della partita. Dennis Viollet riportò in vantaggio gli ospiti prima che Taylor realizzasse il suo secondo gol e il quinto per lo United. L'Arsenal non aveva ancora finito e il nazionale gallese Derek Tapscott preparò il terreno per un finale spettacolare accorciando le distanze. Vic Groves sfiorò il pareggio, ma i "Busby Babes" resistettero fino alla famosa vittoria per 5-4.

Purtroppo, quella sarebbe stata la loro ultima partita in terra britannica. Cinque giorni dopo, quel maledetto 6 febbraio, cinque giocatori dello United persero la vita nell'incidente aereo di Monaco: il terzino sinistro e capitano Roger Byrne, l'intera linea di mediana composta da Eddie Colman, Mark Jones ed Edwards e il centravanti Taylor. I 'Busby Babes' hanno lasciato in tutti coloro che li hanno visti un caro ricordo di una delle squadre più belle che abbiano mai onorato il calcio inglese.