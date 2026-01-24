Due grandi squadre della massima competizione inglese si affronteranno in un incontro che mette in palio tre punti fondamentali per la classifica

Jacopo del Monaco 24 gennaio - 20:00

Tra gli incontri che si disputeranno nella giornata di domani figura anche quello tra l'Arsenal ed il Manchester United e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del ventitreesimo turno della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 17:30 di domani e si terrà presso l'Emirates Stadium di Londra. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro alla prima giornata di campionato ed i Gunners hanno vinto grazie al gol di Riccardo Calafiori.

Arsenal-Manchester United, dove vedere la sfida — L'incontro di domani pomeriggio metterà in palio tre punti che possono essere fondamentali per entrambe le squadre. I padroni di casa, primi in classifica, vogliono allontanarsi ancor di più dalle inseguitrici. La squadra ospite, dal canto suo, sta lottando per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il big match tra Arsenal e Manchester United si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La diretta streaming dell'incontro, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due compagini — In questo momento, l'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel Arteta occupa la prima posizione della classifica di Premier League avendo totalizzato 50 punti. Nelle ultime cinque partite giocate, i Gunners hanno avuto impegni in ben quattro competizioni: campionato, dove hanno ottenuto ben due pareggi a reti bianche prima contro il Liverpool e poi contro il Nottingham Forest; FA Cup, dalla quale hanno eliminato il Portsmouth vincendo 1-4; Carabao Cup, vincendo la semifinale d'andata contro il Chelsea (2-3); Champions League, dove sono primi a punteggio pieno e nell'ultimo turno hanno vinto 1-3 contro l'Inter a San Siro.

Il Manchester United, che da poco ha ingaggiato come nuovo allenatore l'ex centrocampista Michael Carrick, attualmente si trova al quinto posto della massima competizione nazionale con 35 punti ed è a -1 dalla zona Champions. Nelle ultime quattro partite di campionato, i Red Devils hanno collezionato tre pareggi di fila, di cui due terminati 1-1 contro Wolverhampton e Leeds United e l'altro contro il Burnley (2-2), mentre nello scorso turno ha vinto per 2-0 in derby contro il Manchester City. In FA Cup, invece, è stato eliminato dal Brighton avendo perso 1-2.

Probabili formazioni — Per la squadra della capitale inglese, mancheranno soltanto Calafiori e Dowman, mentre è in dubbio la presenza di Hincapié. Tra le fila degli ospiti, invece, mancherà soltanto l'ex Ajax e Juventus de Ligt per infortunio. In dubbio, invece, Zirkzee e Collyer.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, G. Magalhães, Timber; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard. Allenatore: Arteta

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo. Allenatore: Carrick