Dopo 4 stagioni in maglia rossa United, Casemiro è pronto ad abbandonare il club che gli ha offerto la possibilità di proseguire la carriera post Real Madrid ma rimarrà un "Diavolo Rosso" per sempre.

Francesco Lovino Redattore 23 gennaio - 10:33

È finita. Un po' come tutte quelle storie di tresche estive, intense e brevi allo stesso tempo. Sembrava fosse arrivato solo poco tempo fa, invece sono passate già 3 stagioni e mezzo. Casemiro, ora, si dice pronto all'addio. Da valutare cosa gli riserverà il futuro.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 07 NOVEMBRE: Casemiro del Manchester United durante la partita della Fase a Gironi MD4 della UEFA Europa League 2024/25 tra Manchester United e PAOK FC all'Old Trafford il 07 novembre 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Casemiro saluta lo United: l'annuncio — Come ormai consuetudine, anche Casemiro ha utilizzato i social media per rivelare che questi mesi sono gli ultimi nei quali vestirà ancora la maglia dello United. "Ho deciso che questi saranno i miei ultimi quattro mesi all'Old Trafford. Sappi quando le fasi finiscono a terminare. Sapere quando dire addio quando sentiamo che saremo ricordati e rispettati per sempre. Quattro mesi per dare tutto per questo emblema e per il nostro obiettivo. Rispetto e affetto eterni per il Manchester United e i suoi meravigliosi tifosi. Per sempre un diavolo rosso".

Oramai trentatreenne, dopo un inizio di annata non esattamente esaltante, allenato da Ruben Amorim, è tornato ad essere un faro della squadra per cui milita dal 2022. In quell'estate fu prelevato dal Real Madrid per 70 mln di euro. Nel mentre, anche il club conferma l'addio del "leggendario centrocampista" descritto come "uno dei giocatori preferiti dai tifosi grazie alla sua natura combattiva e alla capacità di segnare gol nei momenti cruciali".

Casemiro, le statistiche della sua carriera — Classe 1992, il centrocampista brasiliano ha sempre impressionato per corsa, sostanza e qualità. Nella sua carriera, inoltre, non sono mancati gol che hanno fatto di lui un giocatore completo e sempre ammirato dai top club europei.

Dopo la lunga trafila delle giovanili e gli esordi con la maglia del San Paolo con cui giocò 62 partite, nel 2013 passa in Spagna. Rappresenterà in 15 occasioni la maglia della seconda formazione del Real Madrid, salvo poi passare in prima squadra temporaneamente. Dopo una stagione, 2014-2015, al Porto in prestito con cui colleziona 28 partite e tre gol, diventa in pianta stabile un Blanco a partire dal 2015 sino all'estate del 2022. Con il Real Madrid, in questa seconda e più ricordata parentesi, segnerà 24 reti, disputando 209 partite complessive. I tifosi del Madrid, estasiati dal trio composto da lui, Modric e Kroos, dovranno rinunciare al brasiliano proprio nell'estate del 2022.

In maglia United, Casemiro giocato fin qui 97 gare condite da 10 gol. Ora rimane una Champions League da centrare a tutti i costi, per rendere meno avara di soddisfazioni l'esperienza al Manchester United.