Il Manchester United continua a deludere i suoi tifosi, ad infangare il suo glorioso passato. È bastata l'eliminazione in coppa per rispolverare una statistica poco gratificante

Francesco Lovino Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 17:46)

40 partite disputate al termine della stagione. Neanche se si parlasse di pochi anni fa, suonerebbe familiare come numero. A maggior ragione oggi, dato che si gioca ogni 3-4 giorni, senza interruzioni e con calendari ingolfati. È oggettivamente più semplice impreziosire la propria carriera di numeri rotondi e statistiche da vetrina. Ciò non vale per il Manchester United, tuttavia, appena eliminato dal Brighton in FA Cup.

Manchester United, un'altra triste pagina di storia — Non sarà facile tra qualche anno per un tifoso adulto dei Red Devils destarsi al mattino e raccontare al figlio piccolo di aver visto sprofondare il Manchester United in stagioni così negative. Difficile mettersi nei suoi panni.

Stiamo parlando di un pozzo senza fondo, di un labirinto senza via d'uscita. Dopo l'avvicendamento di dirigenti, allenatori e giocatori, la ruota dello United continua a girare, ma senza alcuna fortuna. E così, a farne le spese stavolta, è quel Darren Fletcher che ha iniziato come peggio non avrebbe potuto la sua avventura di tecnico ad interim su una panchina piuttosto bollente.

Dunque rimane un solo obiettivo, un unico appiglio per "salvare" la stagione, la più corta degli ultimi 110 anni come scrive anche Rivista Undici: andare in Champions. Già ma basterebbe? Probabilmente no, se si guardano blasone, storia e successi. Intanto, però, ai tifosi si darebbe una piccolissima soddisfazione dopo annate troppo brutte per essere vere.

I tifosi si aggrappano alla Champions — In ballo, oltre a prestigio sportivo e tantissimi milioni che male mai fanno, ci sarebbe dunque il morale sotto i piedi dei tifosi. Ora, con una partita a settimana, e la sola Premier League da giocare, il Manchester United è costretto a onorare fino in fondo il suo campionato. L'auspicio è che questa nuvola fantozziana sotto cui vive il club inglese da anni possa per un momento spostarsi. Del resto, di record negativi e figuracce, la storia recente è sufficientemente piena.