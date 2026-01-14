In conferenza stampa il tecnico non ha parlato solo del prossimo match di Copa del Rey, ma anche dell'esonero di Xabi Alonso

Giammarco Probo 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 17:02)

Hansi Flick, allenatore tedesco tra i più apprezzati del calcio europeo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Racing Santander, in programma domani sera al Sardinero. Reduce dal recente successo in Supercoppa, il tecnico ha richiamato la sua squadra alla massima concentrazione, sottolineando l’importanza di affrontare la gara con lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime uscite. Non solo, il tedesco ha anche parlato dell'esonero di Xabi Alonso.

Le dichiarazioni di Flick in conferenza stampa — PAROLE SUL RACING -"Il Racing è una squadra giovane, intensa, che gioca un buon calcio. La Coppa è sempre una competizione importante e dobbiamo farci trovare pronti fin dal primo minuto per arrivare sino in fondo".

JOAO CANCELO -"Può giocare in più ruoli ed è un grande vantaggio. Ha qualità offensive che ci servono soprattutto nell’ultimo terzo di campo. Credo possa avere qualche minuto".

PORTIERE TITOLARE -"Penso che giocherà Joan García, ma non è ancora deciso nulla, vedremo domani".

Infine, Flick ha speso parole anche verso Xabi Alonso, ormai ex allenatore del Real Madrid, esonerato dal club della capitale pochi giorni fa. Il tedesco ha espresso un pensiero amaro, affermando che nel calcio sono spesso i tecnici a pagare dei risultati negativi di una squadra.

ESONERO XABI ALONSO -"È il calcio. Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande allenatore e avrà presto un nuovo progetto importante. È normale che spesso siano i tecnici a pagare, fa parte del gioco purtroppo".