Le otto volte in cui uno dei derby londinesi più famosi è stato decisivo per la vittoria di una competizione

Filippo Montoli 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 16:01)

La seconda semifinale d'andata di Coppa inglese è il derby tra Chelsea e Arsenal. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 14 gennaio alle ore 21:00 a Stamford Bridge. La partita di ritorno si giocherà il 3 febbraio e la vincente affronterà in finale Manchester City o Newcastle. In preparazione della sfida, ripercorriamo le volte in cui Chelsea e Arsenal si sono giocate in finale l'assegnazione di un trofeo.

Chelsea-Arsenal in finale di FA Cup — Arsenal-Chelsea 2-0, 4 maggio 2002

Le due londinesi si sono affrontate 8 volte in una finale e solo dopo la stagione 2001/02. La prima è in FA Cup al termine di quella stagione, quando sono i Gunners a vincere il trofeo. In un Millennium Stadium gremito, la squadra allenata da Ranieri riesce a resistere agli avversari per 70 minuti, prima del vantaggio di Ray Parlour. La parola fine viene messa da Freddie Ljunberg, che dieci minuti dopo segna il gol del raddoppio, decisivo per l'assegnazione del trofeo.

Arsenal-Chelsea 2-1, 27 maggio 2017

La seconda finale di FA Cup arriva molti anni dopo. Sulla panchina dell'Arsenal c'è ancora Wenger, mentre dall'altra parte sempre un italiano, Antonio Conte. I Gunners partono subito forte, trovando il vantaggio dopo 4 minuti con Alexis Sanchez. Nella ripresa, i Blues cambiano ritmo e fanno la partita. Nonostante l'espulsione di Moses, trovano il pareggio grazie a Diego Costa al 76esimo. L'1-1 dura però pochi istanti. Tre minuti dopo, infatti, Aaron Ramsey sigla il 2-1 che regala all'Arsenal la vittoria.

Arsenal-Chelsea 2-1, 1 agosto 2020

La terza e ultima finale di FA Cup tra le due si colora ancora una volta di rosso. Il Chelsea allenato da Lampard, rispetto ai due precedenti, parte questa volta meglio e va in vantaggio dopo 5 minuti con Pulisic. Dopo lo svantaggio l'Arsenal prende in mano il gioco e trova il gol del pareggio con Aubameyang su rigore al 28esimo. Lo stesso centravanti del Gabon trova nella ripresa il raddoppio al 67esimo. Il 2-1 risulta decisivo, anche perché pochi istanti dopo il Chelsea rimane ancora una volta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Kovacic.

Le finali di Community Shield — Arsenal-Chelsea 1-2, 7 agosto 2005

Anche in Community Shield i due club si sono trovati tre volte in finale. La prima, e seconda in ordine cronologico in generale, è dei Blues. Il Chelsea di José Mourinho passa in vantaggio subito nel primo tempo, grazie alla rete di Didier Drogba, l'attaccante voluto fortemente dal portoghese. Sempre l'ivoriano trova la rete del raddoppio al 58esimo che sembra indirizzare il trofeo verso Stamford Bridge. Il gol di Cesc Fabregas sei minuti dopo però riapre tutto, ma non basta agli uomini di Wenger.

Arsenal-Chelsea 1-0, 2 agosto 2015

La seconda finale di Community Shield arriva quasi dieci anni dopo e l'esito è l'opposto della prima. Questa volta Wenger si prende la rivincita su Mourinho, strappandogli la coppa. La gara è molto combattuta ed equilibrata. È soprattutto il Chelsea a fare la partita, ma i Gunners sono perfetti nello sfruttare le poche azioni veramente pericolose della gara. Basta un bel gol di sinistro di Oxlade-Chamberlain al 24esimo a decidere la finale.

Arsenal-Chelsea 1-1 (5-2 d.c.r.), 6 agosto 2017

L'ultima finale di Community Shield viene giocata due anni dopo e ancora una volta la partita è molto equilibrata. Come per la finale di FA Cup giocata due mesi prima, è ancora Wenger ad avere la meglio su Conte. Il Chelsea va in vantaggio subito a inizio secondo tempo con Moses. Ma ancora una volta, un'espulsione nelle fila dei Blues favorisce i Gunners. All'80esimo Pedro riceve il rosso diretto e due minuti dopo Kolasinac pareggia la gara. Ai calci di rigore l'Arsenal non sbaglia mai, mentre gli errori di Courtois e Morata consegnano la coppa all'Arsenal.

La finale tra Chelsea e Arsenal di Europa League — Chelsea-Arsenal 4-1, 29 maggio 2019

Le due squadre di Londra si sono incontrate anche una volta in una finale europea. Con un bilancio nettamente favorevole all'Arsenal fino a questo momento, la partita disputatasi in Azerbaigian è quasi un unicum, sia per l'esito sia per il risultato roboante. Dopo una mezz'ora favorevole ai Gunners di Emery, il Chelsea di Maurizio Sarri viene fuori alla grande. È nel secondo tempo che i Blues dilagano. Le reti di Giroud, Pedro e Hazard in 15 minuti spingono la coppa verso di loro. Il momentaneo 3-1 di Iwobi è subito messo a tacere dal secondo gol di Hazard che fissa il punteggio sul 4-1.

La finale di Coppa di Lega — Chelsea-Arsenal 2-1, 25 febbraio 2007

L'unica finale nella competizione in cui Arsenal e Chelsea sono impegnate questa sera risale alla stagione 2006/07. Il terzo scontro Wenger-Mourinho va al portoghese, che dopo la Community Shield dell'agosto 2005 si assicura anche questo trofeo contro i rivali. In una battaglia che si conclude addirittura con tre espulsioni è ancora una volta Drogba a regalare al suo tecnico una coppa. I Gunners passano in vantaggio al 12esimo con Walcott, ma otto minuti dopo l'ivoriano pareggia. Infine, all'84esimo Robben pesca con un ottimo cross in area il centravanti del Chelsea che di testa supera un incolpevole Almunia.