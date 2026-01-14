Quando si parla di solidità difensiva, il pensiero corre immediatamente ai grandi club europei. Porto, Roma, Arsenal e Bayern Monaco, per esempio, guidano le rispettive classifiche e vengono spesso citate come modelli di equilibrio e compattezza. Tuttavia, analizzando i numeri in maniera più approfondita, emerge una realtà diversa e per certi versi sorprendente: la miglior difesa in assoluto, per media gol subiti, non si trova in Europa. A detenere il primato è infatti lo Shabab Al-Ahli, squadra degli Emirati Arabi Uniti allenata da Paulo Sousa, capace di costruire una fase difensiva praticamente impenetrabile.