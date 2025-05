Ancora successo per il tecnico ex Fiorentina e la sua squadra, la striscia di gare senza sconfitta è la ciliegina sulla torta di una stagione super

Paulo Sousa ci ha preso gusto. Il tecnico portoghese continua a macinare record e titoli... negli Emirati Arabi . Il "suo" Shabab Al-Ahli si è infatti laureato campione nazionale al termine di una stagione da record. I Cavalieri Rossi si sono aggiudicati il titolo con tre giornate di anticipo, approfittando del ko per 2-0 dell’ Al-Sharjah contro l’Al-Wahda. Lo Shabab mette dunque in bacheca il campionato emiratino numero 9 della sua storia e diventa il secondo club locale più titolato, dietro all'Al-Ain (14 vittorie). Ma soprattutto si conferma quasi imbattibile da quando c'è Sousa: questo è infatti il terzo trofeo vinto in stagione dopo la Supercoppa degli Emirati e la Supercoppa Qatar/Emirati .

L'allenatore portoghese, arrivato negli Emirati lo scorso luglio, ha vinto la sua scommessa personale e ha ridato entusiasmo ad un piazza storicamente vincente ma reduce da una precedente stagione poco felice. Lo Shabab ha dominato la Pro League , rimanendo imbattuta nelle prime 22 giornate (17 vittorie e 5 pareggi). Il primo e finora unico ko, 2-1 con l' Al-Wasl , è giunto proprio in questo weekend che ha sancito la conquista del titolo. Una sconfitta indolore in termini di classifica, ma che ha posto fine alla striscia di 33 gare senza perdere. Mai nessuno nella storia del calcio emiratino ha raggiunto tale primato. Un altro numero record dello Shabab Al-Ahli è quello legato ai 38 punti realizzati nel girone di andata, dato mai registrato nelle lega emiratina.

Ora la finale di Coppa per calare il poker, l'unica delusione nell'Afc Champions League 2

Il lavoro stagionale per Paulo Sousae i suoi ragazzi tuttavia non è terminato. Venerdì, ore 17.30 italiane, lo Shabab Al-Ahli giocherà la finale di President's Cup contro l' Al-Sharjah Cultural Club. I rossoverdi andranno a caccia del quarto titolo stagionale nonché dell'undicesima coppa nazionale, numero che garantirebbe un altro record. L'Al-Sharjah dal suo canto ha rappresentato l'avversario principale dei Cavalieri Rossi in tutta l'annata. Le Api Bianche, oltre ad aver chiuso al secondo posto in campionato, hanno inflitto allo Shabab l'unica vera delusione dell'anno. Le due squadre si sono affrontate infatti anche ai quarti di Afc Champions League 2, l'equivalente dell'Europa League. L'Al-Sharjah si è imposta ai rigori, negando agli uomini di Sousa di proseguire la corsa verso il primo titolo continentale.