Paulo Sousa da record: 18 gare senza sconfitte con lo Shabab Al-Ahli

Gli emiratini non perdono da ottobre. Il tecnico portoghese e il centravanti, ex Roma, Azmoun tra gli artefici del successo.

Alessandro Stella 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 09:58)

A Dubai c’è una squadra che non perde dal 2 ottobre. È lo Shabab Al-Ahli, uno dei club più vincenti degli Emirati Arabi, imbattuto da ben 18 partite. Solo il Brugge ha fatto meglio in stagione (20 partite di fila senza ko), ma la serie positiva dei belgi si è interrotta proprio ieri. I principali artefici del record dello Shabab sono due volti noti nel mondo del calcio italiano ed europeo: Paulo Sousa e Sardar Azmoun. L'ex tecnico della Fiorentina siede e brilla infatti sulla panchina degli emiratini da fine giugno. Azmoun, il centravanti iraniano reduce da una breve e poco felice tappa alla Roma nonché ex di Zenit e Bayer Leverkusen, è rinato negli Emirati ed è l’attuale capocannoniere dei “Cavalieri Rossi” con ben 17 gol in 21 presenze.

Visualizza questo post su Instagram

Due titoli vinti nell'ultimo mese — Oltre alla striscia di imbattibilità anche gli altri numeri stagionali sono di grande spessore: 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte (entrambe maturate nell’Afc Champions League). Ma soprattutto, tra dicembre e gennaio, lo Shabab Al-Ahli ha già alzato due titoli. Prima la Supercoppa UAE (la settima in totale) vinta 6-3 ai rigori contro l’Al-Wasl e poi la Qatar-UAE Challenge Shield, sfida tra le seconde classificate in carica dei campionati emiratino e qatariota, conquistata superando 3-1 l’Al Rayyan. Ora la squadra di Sousa punta a fare l’en-plein. Dal campionato dove lo Shabab -ora secondo in classifica ma con una gara in meno- se la giocherà con lo Sharjah, fino alle due coppe nazionali (i rossoverdi sono in semifinale in entrambe le competizioni). Il sogno poi è l’Afc Champions League Two, corrispettiva dell’Europa League, nella quale a metà febbraio gli emiratini disputeranno gli ottavi di finale.

Da Dabbur a capitan Cartabia, quanti ex "europei" decisivi — Paulo Sousa è stato capace di ridare subito linfa ad una società abituata a vincere, ma che aveva chiuso la passata stagione senza riuscire ad alzare titoli nazionali. Il portoghese ha rinunciato a palcoscenici più prestigiosi, scegliendo una sfida più particolare e ha portato a Dubai la propria enorme esperienza calcistica. Nella squadra oltre a lui e ad Azmoun, bomber e figura simbolo, ci sono poi diversi calciatori con un passato nei massimi campionati europei, che stanno ben figurando in questa stagione. A partire dall’attaccante israeliano ex di Siviglia ed Hoffenheim Moanes Dabbur, vice capocannoniere con 10 gol. Oltre a lui spiccano anche il capitano ed esterno destro argentino Fede Cartabia (7 reti) con un passato tra Valencia e Deportivo La Coruña e il centrocampista serbo Luka Milivojevic (163 presenze con la maglia del Crystal Palace in Premier League).