Chelsea-Arsenal: come vedere la gara gratis in streaming

Chelsea-Arsenal semifinale EFL Cup: analisi completa della partita, momento delle due squadre, probabili formazioni, data, orario e chiavi tattiche del match in programma a Stamford Bridge

Stefano Sorce 14 gennaio - 02:06

Chelsea-Arsenal si affrontano mercoledì 14 gennaio 2026 a Stamford Bridge nella semifinale d’andata di EFL Cup, in un derby londinese dal sapore europeo. I Blues, guidati da Liam Rosenior, arrivano all’appuntamento dopo il netto successo in FA Cup contro il Charlton, che ha interrotto una serie negativa, ma continuano a mostrare fragilità difensive con gol subiti in sette partite consecutive.

Il momento delle due squadre — Il Chelsea arriva a questa semifinale di EFL Cup in un periodo tutt’altro che semplice. L’avvicendamento in panchina, con l’uscita di scena di Enzo Maresca e l’arrivo di Liam Rosenior, ha inevitabilmente creato uno scossone all’interno dello spogliatoio. La vittoria per 5-1 contro il Charlton in FA Cup ha restituito entusiasmo e fiducia, interrompendo una striscia di cinque partite senza successi, ma resta la sensazione di una squadra ancora in fase di assestamento. Dal punto di vista difensivo, i Blues continuano a concedere troppo: sono sette le gare consecutive in cui il Chelsea ha subito almeno una rete, segnale evidente di una fragilità strutturale che Rosenior sta cercando di correggere. A Stamford Bridge, però, l’atteggiamento cambia: la squadra trova più coraggio, spinge con maggiore continuità e segna da dodici partite consecutive davanti al proprio pubblico.

Situazione diametralmente opposta in casa Arsenal, dove l’aria che si respira è decisamente più positiva. La squadra di Mikel Arteta arriva a Stamford Bridge con numeri importanti: otto vittorie nelle ultime nove partite ufficiali e una striscia impressionante di tredici trasferte consecutive con almeno un gol segnato. Un dato che certifica maturità, continuità e personalità di un gruppo ormai rodato. I Gunners stanno mostrando una crescita costante sotto il profilo mentale. Anche quando vanno in svantaggio, come accaduto contro il Portsmouth in FA Cup, riescono a reagire con autorità e ribaltare le partite. Il 4-1 dell’ultimo turno ha confermato la profondità della rosa e la capacità di Arteta di ruotare gli uomini senza perdere qualità.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal — Rosenior dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Jorgensen tra i pali. In difesa spazio a Gusto e Cucurella sulle fasce, mentre al centro agiranno Chalobah e Fofana. In mediana la coppia sarà formata da Reece James ed Enzo Fernandez, chiamati a dare equilibrio e qualità in impostazione. Sulla trequarti agiranno Estevao, Palmer e Neto, pronti a supportare l’unica punta Delap, riferimento offensivo dei Blues.

Arteta risponderà con il consueto 4-3-3. In porta Kepa, protetto dalla linea difensiva composta da Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly. A centrocampo il trio Odegaard-Zubimendi-Rice garantirà controllo e dinamismo. In avanti spazio al tridente con Saka, Gyokeres e Martinelli, pronti a colpire in velocità.

Chelsea: (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap.

Arsenal: (4-3-3): Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.