Indiana Pacers-Toronto Raptors, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Indiana Pacers-Toronto Raptors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Uno dei match più affascinanti e intensi del prossimo turno di NBA è quello che mette di fronte Indiana Pacers e Toronto Raptors. Nella Eastern Conference i Pacers non sono ancora riusciti ad alzare la testa dopo il pessimo inizio stagionale, mentre i Raptors sono tra le sorprese più piacevoli di questa regular season. La partita si terrà giovedì 15 gennaio, con la palla a due in programma alle 01:00 ora italiana.

Hai tre possibilità per vedere Indiana Pacers-Toronto Raptors in streaming gratis

Dove vedere Indiana Pacers-Toronto Raptors in diretta TV e streaming gratis

Indiana Pacers-Toronto Raptors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Indiana Pacers-Toronto Raptors sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Raptors continuano ad essere tra le squadre più forti ed in forma della Eastern Conference. L'ultima partita, giocata contro i Philadelphia 76ers, è finita con una sconfitta, ma è solo un inciampo dato che la franchigia canadese ha altissime ambizioni per questa stagione e non solo in riferimento alla regular season. Spinti da un Brandon Ingram sempre più protagonista, i Raptors si presentano a questa sfida favoriti contri dei Pacers che nelle ultime dieci partite hanno collezionato soltanto tre vittorie. Con il ritorno di Haliburton sempre più lontano, il punto di riferimento della squadra è Pascal Siakam, al momento faro di un quintetto che naviga a vista nelle posizioni più basse della classifica.

    I probabili quintetti di Indiana Pacers-Toronto Raptors

    I Toronto Raptors opteranno per le solite scelte, gli stessi giocatori che si stanno rendendo protagonisti di una stagione da urlo. Tecnica e punti nelle mani di Ingram e Barrett, solidità con Barnes e Quickley. I Pacers, invece, proveranno a limitare i danni concentrandosi sulla fase difensiva.

    Indiana Pacers: J. Furphy, P. Siakam, J. Huff, B. Mathurin, A. Nembhard.

    Toronto Raptors: B. Ingram, O. Agbaji, S. Barnes, R.J. Barrett, I. Quickley.

