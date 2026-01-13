Inter-Lecce è gara valida per il recupero della sedicesima giornata. Ghiotta occasione, da non fallire, dei nerazzurri di Chivu per continuare a guardare tutti dall'alto verso il basso.

Francesco Lovino Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 21:02)

L'Inter, spesso cinica e affamata quando affronta le squadre della parte destra della classifica, si presenta alla sfida col Lecce desiderosa di aggiungere altri tre punti a una classifica già positiva. La sfida, rinviata a causa della disputa della Supercoppa Italiana a dicembre, rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo del campionato di entrambe le compagini. Si gioca a San Siro mercoledì 14 gennaio con fischio d'inizio fissato per le 20.45.

Inter-Lecce è un'esclusiva di DAZN.

Lo stato di forma delle due squadre — L'Inter, in campionato, non perde dal derby giocato con il Milan lo scorso 23 novembre. Da allora in Serie A sono arrivate 6 vittorie e un pareggio, il 2-2 recentissimo col Napoli. Il rendimento casalingo dei nerazzurri, inoltre, è il migliore del torneo. Nelle 10 gare giocate a San Siro, infatti, la formazione di Chivu ha totalizzato 22 punti, gli stessi della Juventus, uno in più di Roma e Milan.

Il Lecce, dal canto suo, nell'ultima trasferta giocata a Torino contro la Juventus ha clamorosamente strappato un punto. Firenze e Parma sono gli unici due successi ottenuti fuori casa dai salentini che, in generale, hanno assommato 8 lunghezze in altrettante trasferte. Quello contro i bianconeri è anche l'unico punto conquistato nelle ultime 4 gare disputate.

Le probabili formazioni — Leggero turnover per mister Chivu che potrebbe optare per Francesco Acerbi titolare in sostituzione di Akanji. Anche Dimarco potrebbe rifiatare con Carlos Augusto pronto a farne le veci sulla corsia mancina. In mezzo al campo, dato lo stop occorso a Calhanoglu, si candida con forza Zielinski a rimpiazzarlo con Mkhitaryan e Barella pronti a dargli supporto. Davanti, spazio ancora a Lautaro, stavolta affiancato dal 2005 Pio Esposito.

Anche il Lecce, in campo col 4-3-3, potrebbe essere costretto a cambiare alcuni dei suoi interpreti chiave. In difesa, davanti a Falcone, Siebert rileva lo squalificato Gaspar. Gallo, invece, pronto alla titolarità sulla corsia mancina. A centrocampo, al netto della conferma di Kaba, dal primo minuto occhio alle candidature di Coulibaly e Berisha. In attacco, spetterà a Riccardo Sottil fare le veci di Banda, espulso nell'ultimo turno di campionato.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco