Albacete-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Albacete-Real Madrid: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 19:32)

Ritorna l'inconfondibile fascino della Copa del Rey. Dopo la Supercoppa tra Atlético e Real Madrid, il Barcellona e l'Athletic Club, è tempo di una delle competizioni più vecchie di Spagna. I Blancos si leccano le ferite dopo la sconfitta incassata contro la corazzata di Hansi Flick e la partita contro l'Albacete sarà la prima per Arbeloa sulla panchina. Una sfida sulla carta alla portata, ma sicuramente da non sottovalutare per non rendere la stagione più amara. La data da segnare sul calendario per seguire la partita tra Albacete e Real Madrid è il 14 gennaio, con il calcio d'inizio previsto alle 21:00.

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid vive un momento profondamente delicato. Dopo l'ennesimo confronto perso contro il Barcellona la società non ha titubato e ha risolto consensualmente il contratto con Xabi Alonso, bandiera del club. Arbeloa su sostituirà molto probabilmente fino a fine stagione ed il suo compito è portare avanti una stagione che, ad ogni modo, non stava andando malissimo né in campionato tantomeno in Champions League. Vincere aiuta a vincere, e la partita contro l'Albacete - in zona retrocessione nella serie cadetta - può essere un buon test per ritrovare forma e fiducia nei propri mezzi. Naturalmente, il Real Madrid è favorito, ma sarebbe un errore sottovalutare gli avversari.

Le probabili formazioni di Albacete-Real Madrid — L'Albacete scende solitamente in campo con un 4-4-2, con riferimenti offensivi Betancor e Medina: è un modulo solido, che permette nello specifico di non subire troppo il gioco avversario grazie ad un centrocampo folto. Il Real Madrid risponde con una formazione stellare in cui, forse, ritornerà anche Kylian Mbappé dal primo minuto, davanti al tridente composto da Vinicius, Bellingham e Rodrygo.

Albacete Balompié (4-4-2): Mariño; Jonathan Gómez, Neva, Vallejo, Gámez; Víctor Valverde, Meléndez, Riki Rodríguez, Lazo; Betancor, Medina. Allenatore: Alberto González.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Tchouaméni, Camavinga; Vinícius, Bellingham, Rodrygo; Mbappé. Allenatore: Álvaro Arbeloa.