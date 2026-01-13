Sion-Winterthur: la gara gratis in streaming ed in diretta live

La partita tra Sion e Winterthur, in programma il 14 gennaio 2026 allo Stade Tourbillon, mette di fronte una squadra in crescita e l’ultima della classe

Stefano Sorce 13 gennaio - 19:29

La sfida tra Sion-Winterthur è in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo Stade Tourbillon ed è valida per la 19ª giornata di Super League svizzera. Un match che sulla carta sorride ai padroni di casa, chiamati a sfruttare il fattore campo contro l’ultima in classifica per consolidare la propria posizione nella parte medio-alta della graduatoria.

Hai tre possibilità per seguire Sion-Winterthur:

Dove vedere Sion-Winterthur in diretta tv e streaming — Sion-Winterthur sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Sion sta vivendo una fase discreta della stagione, con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. La squadra di Didier Tholot ha mostrato una buona organizzazione tattica e una discreta solidità difensiva, concedendo mediamente poco più di un gol a partita. In casa i rossoblù hanno costruito gran parte del proprio bottino stagionale, mostrando maggiore sicurezza e personalità. Dal punto di vista offensivo, i riferimenti principali restano Rilind Nivokazi, miglior marcatore della squadra, e Ilyas Chouaref, spesso decisivo negli uno contro uno. Il Sion cerca continuità dopo alcuni risultati altalenanti, con l’obiettivo di restare in corsa per la parte sinistra della classifica.

Situazione molto più complicata per il Winterthur, fanalino di coda del campionato con appena 2 vittorie in 18 giornate. La squadra arriva da un pesante ko interno contro il Thun e negli ultimi dieci incontri ha raccolto 6 sconfitte, mostrando enormi difficoltà soprattutto in fase difensiva. I numeri parlano chiaro: quasi 2,5 gol subiti a partita, dato che spiega bene le difficoltà dei rossobianco nel mantenere equilibrio. In trasferta il rendimento peggiora ulteriormente, con un atteggiamento spesso troppo prudente che finisce per schiacciare la squadra nella propria metà campo. Andrin Hunziker resta il principale riferimento offensivo, ma il supporto della squadra è spesso insufficiente.

Le probabili formazioni di Sion-Winterthur — I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-1-2-1-2. Tra i pali spazio a Racioppi, con una linea difensiva composta da Lavanchy, Hajrizi, Kronig e Hefti. Davanti alla difesa agirà Kabacalman, incaricato di schermare le ripartenze avversarie. A centrocampo Berdayes e Rrudhani daranno qualità e dinamismo, mentre Kololli agirà alle spalle delle due punte Nivokazi e Chouaref, chiamati a finalizzare la manovra offensiva.

Gli ospiti risponderanno con un 4-3-3. In porta dovrebbe esserci Kapino, protetto da Rohner, Martins, Durrer e Diaby. In mezzo al campo spazio a Cueni, Jankewitz e Kasami, trio chiamato a dare equilibrio e copertura. In attacco Dansoko e Golliard agiranno sulle fasce a supporto di Hunziker, riferimento centrale.

Sion: (4-1-2-1-2): Racioppi, Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti, Kabacalman, Berdayes, Rrudhani, Kololli, Nivokazi, Chouaref.

Winterthur: (4-3-3): Kapino, Rohner, Martins, Durrer, Diaby, Cueni, Jankewitz, Kasami, Dansoko, Golliard, Hunziker.