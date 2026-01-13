Servette-Losanna: streaming gratis e diretta live della gara

Servette-Losanna: analisi completa del match di Super League del 14 gennaio 2026, momento delle squadre, probabili formazioni e chiavi della partita

Stefano Sorce 13 gennaio - 16:32

La sfida tra Servette-Losanna è in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo Stade de Genève ed è valida per il campionato di Super League svizzera. Un confronto diretto tra due squadre separate da un solo punto in classifica, con entrambe chiamate a fare risultato per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Hai tre possibilità per seguire Servette-Losanna:

Dove vedere Servette-Losanna in diretta tv e streaming — Servette-Losanna sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il momento delle due squadre — Il Servette sta vivendo una stagione altalenante, come dimostrano i 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio prezioso sul campo del Basilea, gara in cui la squadra di Gourvennec ha sofferto nel possesso palla ma ha saputo essere cinica in zona gol. Il problema principale resta la fase difensiva, con una media di oltre due reti subite a partita, dato che spesso costringe la squadra a rincorrere. In casa il Servette prova a imporre maggiore intensità, affidandosi soprattutto alla qualità offensiva di Florian Ayé e Guillemenot, principali riferimenti davanti.

Situazione simile per il Losanna, che arriva da una pesante sconfitta interna per 4-0 contro il Lucerna. Negli ultimi dieci incontri la squadra ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, mostrando una certa discontinuità soprattutto contro avversari di livello simile. Il dato positivo riguarda la produzione offensiva, con buoni numeri in termini di occasioni create, ma spesso manca concretezza sotto porta. In trasferta il Losanna tende ad abbassare il baricentro e giocare di ripartenza, cercando di sfruttare la velocità degli esterni e le giocate di Bair e Lekoueiry.

Le probabili formazioni di Servette-Losanna — I padroni di casa dovrebbero confermare il 4-2-3-1 con Mall tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Mazikou, Rouiller, Baron e Njoh. In mezzo al campo spazio alla coppia Fomba-Cognat, incaricata di dare equilibrio. Sulla trequarti agiranno Stevanovic, Morandi e Guillemenot, pronti a supportare l’unica punta Florian Ayé, vero terminale offensivo della squadra.

Gli ospiti risponderanno con un 4-3-1-2. In porta Letica, davanti a lui Soppy, Mouanga, Sow e Poaty. A centrocampo spazio a Sigua, Roche e Butler-Oyedeji, con Mollet alle spalle delle due punte Ajdini e Kana-Biyik, chiamati a sfruttare ogni occasione in ripartenza.

Servette: (4-2-3-1): Mall, Mazikou, Rouiller, Baron, Njoh, Fomba, Cognat, Stevanovic, Morandi, Guillemenot, Aye.

Losanna: (4-3-1-2): Letica, Soppy, Mouanga, Sow, Poaty, Sigua, Roche, Butler-Oyedeji, Mollet, Ajdini, Kana-Biyik.