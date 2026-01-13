La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet , piattaforme che trasmettono numerosi eventi sportivi previa registrazione. Per accedere alla diretta è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro , che consente l’accesso all’intero palinsesto live.

Il momento delle due squadre

L’Hoffenheim, sesto con 27 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta con decisione a un piazzamento europeo. Christian Ilzer dovrebbe confermare il 4-4-2, modulo equilibrato che sfrutta la qualità sulle fasce di Prass e Bernardo e la pericolosità offensiva della coppia Lemperle–Asllani, supportata dall’esperienza di Prömel in mezzo al campo.