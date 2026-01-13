La Bundesliga propone una sfida interessante alla PreZero Arena: Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 20:30. L’Hoffenheim, sesto a 27 punti, vuole sfruttare il fattore campo per restare agganciato alla zona europea, mentre il Borussia Mönchengladbach, decimo a 19 punti, cerca continuità per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica.
La diretta streaming
Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach streaming gratis: la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach in streaming gratis:
Dove vedere Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono numerosi eventi sportivi previa registrazione. Per accedere alla diretta è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente l’accesso all’intero palinsesto live.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Hoffenheim, sesto con 27 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta con decisione a un piazzamento europeo. Christian Ilzer dovrebbe confermare il 4-4-2, modulo equilibrato che sfrutta la qualità sulle fasce di Prass e Bernardo e la pericolosità offensiva della coppia Lemperle–Asllani, supportata dall’esperienza di Prömel in mezzo al campo.
Il Borussia Mönchengladbach, decimo a 19 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di dare continuità ai risultati. Eugen Polanski si affida al 4-4-2, puntando sull’ordine tattico e sulla spinta sugli esterni di Honorat e Netz, con Tabaković riferimento offensivo supportato da Neuhaus tra le linee.
Le probabili formazioni di Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach—
L’Hoffenheim dovrebbe presentarsi con il consueto 4-4-2, cercando intensità e ritmo fin dai primi minuti. Il Borussia Mönchengladbach risponde con lo stesso modulo, puntando su compattezza e transizioni rapide.
Hoffenheim (4-4-2): Baumann, Bernardo, Hajdari, Hranac, Coufal, Burger, Avdullahu, Prass, Prömel, Lemperle, Asllani. Allenatore: Christian Ilzer
Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Netz, Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Honorat, Tabaković. Allenatore: Eugen Polanski
