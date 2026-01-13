La Coppa d'Africa giunge alle battute finali. Siamo alle semifinali della competizione e Senegal ed Egitto si giocano il passaggio all'ultimo atto. Domani, 14 gennaio, alle ore 18:00 le due compagini scenderanno in campo per darsi battaglia. Sarà uno spettacolo da non perdere dato che parliamo di due delle squadre più forti del continente.
Lo streaming live
Coppa d’Africa, Senegal-Egitto: diretta tv e streaming live del match
Dove vedere Senegal-Egitto in diretta TV e streaming gratis—
Il momento delle due squadre—
Alla sfida ci arriva favorito l'Egitto, guidato dal giovane Marmoush e dal veterano Mohamed Salah. La squadra di Hassan nei quarti di finale ha sconfitto la Costa d'Avorio, detentrice del titolo dal 2023, ultimo anno in cui si è tenuta la manifestazione. Dall'altro lato, però, ci sarà il Senegal che ha strappato il titolo nel 2021 e ha una ossatura non totalmente cambiata. Grazie al gol di Ndiaye il Senegal ha sconfitto il Mali ai quarti di finale per 0-1 e prima ancora ha battuto il Sudan in scioltezza rifilando tre reti. Chi vincerà la partita affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, che si disputerà domani tra Marocco e Nigeria.
Le probabili formazioni di Senegal-Egitto—
Il Senegal scende in campo con un dinamico 4-3-3 con riferimento offensivo Mané, che giocherà contro il suo amico-nemico Salah. In difesa anche Kalidou Koulibaly, granitico difensore tra i più forti della manifestazione. L'Egitto di Hassan invece si schiera con due punte, Salah e Marmoush, coadiuvati da Ashour.
Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; H. Diarra, I. Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Diallo, Mané. Ct: Thiaw.
Egitto (4-3-1-2): Elshenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fotouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi; Ashour; Salah, Marmoush. Ct: Hassan.
