Coppa d’Africa, Senegal-Egitto: diretta tv e streaming live del match

Il momento delle due squadre

Alla sfida ci arriva favorito l'Egitto, guidato dal giovane Marmoush e dal veterano Mohamed Salah. La squadra di Hassan nei quarti di finale ha sconfitto la Costa d'Avorio, detentrice del titolo dal 2023, ultimo anno in cui si è tenuta la manifestazione. Dall'altro lato, però, ci sarà il Senegal che ha strappato il titolo nel 2021 e ha una ossatura non totalmente cambiata. Grazie al gol di Ndiaye il Senegal ha sconfitto il Mali ai quarti di finale per 0-1 e prima ancora ha battuto il Sudan in scioltezza rifilando tre reti. Chi vincerà la partita affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, che si disputerà domani tra Marocco e Nigeria.