Carmine Panarella 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 12:16)

La Copa del Rey spagnola entra nel vivo con una sfida da dentro o fuori al Benito Villamarín: Betis-Elche, valida per gli ottavi di finale, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 21:00. Gara unica e senza appello, con il Betis deciso a sfruttare il fattore campo e l’Elche pronto a giocarsi le proprie carte per l’impresa. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.

Hai tre possibilità per guardare Betis-Elche in streaming gratis:

Dove vedere Betis-Elche in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di sbloccare l’intero palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Betis-Elche” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Betis affronta questo ottavo di finale con l’obiettivo di proseguire il cammino in Coppa e regalare una serata europea al proprio pubblico. Manuel Pellegrini si affida al collaudato 4-2-3-1, puntando sull’equilibrio garantito da Roca e Amrabat in mediana e sulla qualità offensiva di Fornals, Antony ed Ezzalzouli, a supporto di Hernandez come riferimento avanzato.

L’Elche arriva a Siviglia con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Eder Sarabia Armesto sceglie il 5-3-2, modulo pensato per chiudere gli spazi e ripartire, affidandosi alla solidità del reparto difensivo e alle giocate offensive di Diangana, Silva e Mir per provare a sorprendere i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Betis-Elche — Il Betis dovrebbe confermare il 4-2-3-1, cercando controllo del gioco e ritmo alto fin dalle prime battute. L’Elche risponde con il 5-3-2, puntando su compattezza e ripartenze.

Betis (4-2-3-1): Pau Lopez, Firpo, Gomez, Natan, Bellerin, Roca, Amrabat, Ezzalzouli, Fornals, Antony, Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini

Elche (5-3-2): Pena, Valersa, Pedrosa, Affengruber, Nunez, Fort, Febas, Aguado, Diangana, Silva, Mir. Allenatore: Eder Sarabia Armesto