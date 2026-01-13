La Copa del Rey spagnola entra nel vivo con una sfida da dentro o fuori al Benito Villamarín: Betis-Elche, valida per gli ottavi di finale, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 21:00. Gara unica e senza appello, con il Betis deciso a sfruttare il fattore campo e l’Elche pronto a giocarsi le proprie carte per l’impresa. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.
La diretta streaming
Betis-Elche, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Betis-Elche in streaming gratis:
Dove vedere Betis-Elche in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di sbloccare l'intero palinsesto live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Betis affronta questo ottavo di finale con l'obiettivo di proseguire il cammino in Coppa e regalare una serata europea al proprio pubblico. Manuel Pellegrini si affida al collaudato 4-2-3-1, puntando sull'equilibrio garantito da Roca e Amrabat in mediana e sulla qualità offensiva di Fornals, Antony ed Ezzalzouli, a supporto di Hernandez come riferimento avanzato.
L’Elche arriva a Siviglia con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Eder Sarabia Armesto sceglie il 5-3-2, modulo pensato per chiudere gli spazi e ripartire, affidandosi alla solidità del reparto difensivo e alle giocate offensive di Diangana, Silva e Mir per provare a sorprendere i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Betis-Elche—
Il Betis dovrebbe confermare il 4-2-3-1, cercando controllo del gioco e ritmo alto fin dalle prime battute. L’Elche risponde con il 5-3-2, puntando su compattezza e ripartenze.
Betis (4-2-3-1): Pau Lopez, Firpo, Gomez, Natan, Bellerin, Roca, Amrabat, Ezzalzouli, Fornals, Antony, Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini
Elche (5-3-2): Pena, Valersa, Pedrosa, Affengruber, Nunez, Fort, Febas, Aguado, Diangana, Silva, Mir. Allenatore: Eder Sarabia Armesto
Per seguire lo streaming gratis di Betis-Elche, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
