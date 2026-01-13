Bucks-Wolves, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

La settimana NBA di Milwaukee inizia con Bucks-Wolves, impegno non sempre per i padroni di casa. Infatti i biancoverdi sono solo undicesimi ad est mentre Minnesota è quarta a ovest. Il match del Fiserv Forum è in programma martedì 13 gennaio alle ore 2 di notte.

Bucks-Wolves sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Bucks-Wolves, come arrivano i due team al match — Record abbondantemente sotto il 50% per i Bucks con 17 vittorie e 22 sconfitte. Milwaukee è quindi solo quarta nella central division davanti soltanto ai Pacers. Nell'utima gara i Bucks hanno perso 108-104 contro i Nuggets nonostante il solito Antetokuonmpo da 31 punti e 11 assist.

I Wolves sono terzi nella ultra competitiva northwest con un record di 26W e 14L. La squadra sia ottime statistiche di squadra (terzo attacco, quinta nella percentuale al tiro e terza nei rimbalzi) ma anche indivisuali con Gobert quarto miglior rimbalzista della lega. Minnesota arriva dal pesante successo 104-103 contro gli Spurs con Reid in doppia doppia.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Wolves — Bucks che schierano Porter playmaker, Rollins guardia, Antetokounmpo ala piccola, Green ala grande e Turner centro. Wolves che rispondono con Divincenzo play, Edwards guardia, McDaniels e Randle ali con Gobert numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Porter, Rollins, Antetokounmpo, Green. All. Rivers

MINNESOTA TIMBERWOLVES- Divincenzo, Edwards, McDaniels, Randle, Gobert. All. Finch