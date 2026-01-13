derbyderbyderby streaming Bucks-Wolves, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

BASKET IN STREAMING

Bucks-Wolves, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Bucks-Wolves, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Bucks-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

La settimana NBA di Milwaukee inizia con Bucks-Wolves, impegno non sempre per i padroni di casa. Infatti i biancoverdi sono solo undicesimi ad est mentre Minnesota è quarta a ovest. Il match del Fiserv Forum è in programma martedì 13 gennaio alle ore 2 di notte.

Dove vedere Bucks-Wolves in diretta TV e streaming gratis

Bucks-Wolves sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Bucks-Wolves sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Wolves in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bucks-Wolves nella sezione Live Streaming.

    • Bucks-Wolves, come arrivano i due team al match

    Record abbondantemente sotto il 50% per i Bucks con 17 vittorie e 22 sconfitte. Milwaukee è quindi solo quarta nella central division davanti soltanto ai Pacers. Nell'utima gara i Bucks hanno perso 108-104 contro i Nuggets nonostante il solito Antetokuonmpo da 31 punti e 11 assist.

    I Wolves sono terzi nella ultra competitiva northwest con un record di 26W e 14L. La squadra sia ottime statistiche di squadra (terzo attacco, quinta nella percentuale al tiro e terza nei rimbalzi) ma anche indivisuali con Gobert quarto miglior rimbalzista della lega. Minnesota arriva dal pesante successo 104-103 contro gli Spurs con Reid in doppia doppia.

    Bucks-Wolves, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Buon momento per Minnesota con 4 vittorie nelle ultime 5 partite. (Photo by Christopher Pike/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bucks-Wolves

    Bucks che schierano Porter playmaker, Rollins guardia, Antetokounmpo ala piccola, Green ala grande e Turner centro. Wolves che rispondono con Divincenzo play, Edwards guardia, McDaniels e Randle ali con Gobert numero 5.

    MILWAUKEE BUCKS - Porter, Rollins, Antetokounmpo, Green. All. Rivers

    MINNESOTA TIMBERWOLVES- Divincenzo, Edwards, McDaniels, Randle, Gobert. All. Finch

    © RIPRODUZIONE RISERVATA