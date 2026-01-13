Segui Rockets-Bulls in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Apriamo la settimana di NBA con la preview di Rockets-Bulls. Il match del Toyota Center vede affrontarsi due formazioni che al momento accederebbero alla post season, ovvero la settiman in western conference contro la decima in eastern. Palla a due prevista per martedì 13 gennaio alle 2 di notte.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Rockets-Bulls in diretta TV e streaming gratis — Rockets-Bulls sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Rockets-Bulls sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Bulls in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Verso Rockets-Bulls, tutte le informazioni sul match — I Rockets hanno un ruolino di marcia di 22 vittorie e 14 sconfitte che al momento gli permette di essere secondi nella southwest division dietro gli Spurs. Momento complicato per i texani che arrivano da 3 ko di fila, ultimo de quali 111-98 in casa dei Kings nonostante i 31 punti e 13 rimbalzi di Thompson.

Striscia di 3 ko di fila che è appena stata interrotta dai Bulls con la vittoria 125-107 in casa contro i Mavs con White top scorer di serata con 22 punti. Chicago con 18W e 20L è però solo terza nella central dietro a Pistons e Cavs. Questo è il primo scontro diretto stagionale fra Houston e Chicago, con 3 successi consecutivi per i Rockets.

I probabili quintetti di partenza di Rockets-Bulls — Rockets sul parquet con Holiday playmaker, Thompson guardia, Smith e Durant ali e Sengun centro. Bulls che rispondono con Jones play, White guardia, Okoro ala piccola, Buzelis ala grande e Vucevic numero 5.

HOUSTON ROCKETS - Holiday, Thompson, Smith, Durant, Sengun. All. Udoka

CHICAGO BULLS - Jones, White, Okoro, Buzelis, Vucevic. All. Donovan