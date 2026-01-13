NBA, Heat-Suns: diretta live e probabili quintetti base

La partita tra Miami Heat e Phoenix Suns, in programma martedì 13 gennaio 2026 al Kaseya Center, mette di fronte due squadre in momenti opposti della stagione NBA

Stefano Sorce 13 gennaio - 01:02

La sfida tra Miami Heat-Suns si gioca mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 7:30 PM ET (01:30 italiane) al Kaseya Center di Miami. Un match importante per entrambe le squadre, con gli Heat alla ricerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive e i Suns intenzionati a consolidare la loro posizione nella parte alta della Western Conference.

Hai tre possibilità per seguire Miami Heat-Suns:

Dove vedere Miami Heat-Suns in diretta tv e streaming — La diretta streaming di Miami Heat-Suns sarà disponibile sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per gli utenti con account verificato. Dopo l’iscrizione e l’attivazione del conto tramite un deposito minimo di 10€, la partita sarà visibile nel palinsesto live. Lo streaming sarà fruibile su tutti i principali dispositivi. In tempo reale sarà possibile seguire statistiche, dati e andamento della partita.

Il momento delle due squadre — Il momento degli Heat è complicato ma non drammatico. Miami arriva da tre sconfitte consecutive e ha vinto solo cinque delle ultime dieci partite, mostrando qualche problema di continuità soprattutto nei finali punto a punto. Nonostante ciò, l’attacco resta uno dei migliori della lega, con una media superiore ai 119 punti a partita, guidato dal talento realizzativo di Norman Powell e dalla presenza costante di Bam Adebayo sotto canestro. In casa, gli Heat rendono meglio rispetto alle trasferte, riuscendo spesso a mantenere ritmi alti e sfruttare il fattore pubblico. La squadra sa muovere bene la palla e creare tiri aperti, ma deve migliorare la fase difensiva, dove concede ancora troppi punti agli avversari.

Situazione decisamente più positiva per i Suns, che arrivano a Miami con 8 vittorie nelle ultime 10 partite e una striscia di risultati che li ha portati stabilmente tra le prime squadre dell’Ovest. Phoenix si distingue soprattutto per la solidità difensiva, tra le migliori della NBA per punti concessi. La leadership offensiva è affidata a Devin Booker, costante nel rendimento, mentre Dillon Brooks e Royce O’Neale garantiscono fisicità e intensità su entrambi i lati del campo. Anche senza alcune pedine chiave, i Suns hanno dimostrato di saper gestire le partite con maturità, vincendo sia in casa che in trasferta con grande regolarità.

I probabili quintetti base di Heat-Suns — Gli Heat dovrebbero partire con Norman Powell in regia, chiamato a guidare l’attacco con aggressività. Sugli esterni spazio a Andrew Wiggins e Jaime Jaquez Jr., entrambi capaci di creare dal palleggio e difendere su più ruoli. Nel pitturato presenza fondamentale di Bam Adebayo, supportato da Kel’el Ware, che garantisce rimbalzi e protezione del ferro. Un quintetto pensato per correre, muovere la palla e attaccare il ferro con continuità.

I Suns dovrebbero rispondere con Devin Booker come principale creatore di gioco, affiancato da Collin Gillespie per aumentare il ritmo. Sugli esterni probabile utilizzo di Dillon Brooks, prezioso per la difesa perimetrale, insieme a Royce O’Neale, tiratore affidabile e grande lavoratore. Sotto canestro spazio a Mark Williams, chiamato a controllare l’area e dominare a rimbalzo.