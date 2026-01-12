Trento-Panionios: lo streaming gratis della gara di Eurocup

Trento-Panionios: analisi completa del match di Eurocup del 13 gennaio 2026, momento delle squadre, probabili quintetti base, chiavi tattiche e scenario della sfida alla BLM Group Arena

Stefano Sorce 12 gennaio - 23:32

La sfida tra Dolomiti Energia Trento-Panionios Nea Smyrni è in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 ed è valida per il torneo Eurocup. Un match importante per entrambe le formazioni, soprattutto per Trento che vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione, mentre Panionios è chiamata a un’impresa per provare a invertire una stagione finora molto complicata.

Il momento delle due squadre — Il momento di Trento è fatto di alti e bassi ma nel complesso positivo. La squadra italiana ha raccolto 7 vittorie e 6 sconfitte in stagione, dimostrando di poter competere a buoni livelli soprattutto tra le mura amiche. I successi contro London Lions e Trieste hanno dato fiducia al gruppo, mentre la sconfitta sul campo del Turk Telekom ha evidenziato qualche limite nella gestione dei momenti chiave. In casa, Trento tende ad abbassare il ritmo e a costruire le vittorie partendo dalla difesa, cercando di controllare il punteggio e sfruttare la fisicità sotto canestro. Il rendimento interno resta un punto di forza su cui la squadra punta molto per continuare il proprio cammino europeo.

Situazione decisamente più difficile per Panionios, che arriva a questa trasferta con un bilancio pesante di 2 vittorie e 11 sconfitte stagionali. I greci stanno soffrendo soprattutto lontano da casa, dove concedono quasi 92 punti di media a partita, segno di una difesa fragile e spesso in difficoltà contro squadre organizzate. Nonostante qualche prova di carattere, Panionios fatica a trovare continuità e solidità mentale nei momenti decisivi delle gare. La trasferta di Trento si presenta come una vera montagna da scalare, con la squadra chiamata a una prova di orgoglio per evitare che la partita si chiuda troppo presto.

I probabili quintetti base di Trento-Panionios — Trento: Hassan, Steward, Bayehe, Jakimovski, Aldridge.

Panionios: Thomasson, Gkikas, Watson, Kreuser, Lemon.