Roma-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì allo stadio Olimpico ed è valida per gli Ottavi di Finale della competizione
La penultima partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia è Roma-Torino. La gara è in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. La vincente della sfida affronterà l'Inter ai Quarti di Finale in trasferta. L'ultimo incontro tra le due squadre nella competizione risale al 2017, quando i Granata si imposero in casa dei Giallorossi per 1-2. Ecco dove vedere la partita tra Roma e Torino in diretta tv e streaming.

La partita valida per gli Ottavi di Finale tra Roma e Torino in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile gratuitamente. La vincente affronterà l'Inter al turno successivo.

Lo stato di forma delle due squadre

La Roma arriva dalla vittoria sul Sassuolo per 2-0, confermando l'ottimo stato di forma contro le squadre che sulla carta partono sfavorite. Nelle ultime 6 partite ha infatti perso solo con Atalanta (1-0) e Juventus (2-1) in trasferta. Ha invece vinto contro Lecce (0-2), Genoa (3-1) e Como (1-0). La squadra di Gasperini si conferma la miglior difesa del campionato al momento, mentre sta iniziando a trovare una soluzione per la mancanza di gol.

Roma-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
L'ingresso in campo di Roma e Torino nell'ultimo incontro in campionato. (Foto di Diego Puletto - Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Torino arriva alla sfida da due sconfitte consecutive in campionato, ottenute contro Atalanta (2-1) e Udinese (1-2). Se i Giallorossi non hanno ancora pareggiato in stagione, i Granata sono 9 partite che non lo fanno. Di queste però ne ha vinte solo 4, perdendo le restanti 5. La squadra di Baroni ha raggiunto gli Ottavi battendo a settembre il Pisa per 1-0 grazie al gol in apertura di primo tempo di Casadei.

Le probabili formazioni

Gasperini ha perso nel weekend Evan Ferguson per una contusione al nervo sciatico e difficilmente prenderà parte alla gara. L'irlandese si aggiunge agli indisponibili già noti: Dovbyk, Pellegrini, Bailey e Baldanzi. Per Baroni, invece, non faranno parte della squadra Schuurs, Ilic, Savva e Masina. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Anjorin, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.

