Leonesa-Bilbao: dove vedere la Copa del Rey in Streaming e in Tv

Leonesa-Bilbao: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa del Rey su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 15:50

Martedì 13 gennaio 2026 (calcio d'inizio ore 21:00), la Copa del Rey propone la sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, valida per gli ottavi di finale. I baschi fanno visita a una formazione di categoria inferiore con l’obiettivo di evitare ulteriori scivoloni dopo un periodo complicato, mentre i padroni di casa sognano l’impresa davanti al proprio pubblico, forti dell’entusiasmo accumulato nel percorso di coppa.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Leonesa — La Cultural Leonesa arriva all’appuntamento con grande fiducia. La squadra di José Ángel “Cuco” Ziganda sta vivendo una stagione positiva e nel turno precedente ha già eliminato un’avversaria di livello superiore come il Levante.

L’organizzazione difensiva e l’intensità sono i principali punti di forza dei padroni di casa, che vedono nella Copa del Rey un’occasione storica per mettersi in mostra. Giocare senza pressioni e con il supporto del pubblico può rappresentare un fattore chiave contro un avversario più blasonato.

Qui Athletic Bilbao — L’Athletic Bilbao si presenta a León in un momento delicato. Il pesante 5-0 subito dal Barcellona in Supercoppa ha acceso campanelli d’allarme sulla condizione fisica e mentale della squadra di Valverde, già in difficoltà anche in Liga.

Le numerose assenze, soprattutto in difesa, complicano ulteriormente il quadro, ma la Copa del Rey resta una competizione fondamentale per dare un senso alla stagione. I baschi sono chiamati a una reazione immediata per evitare che si parli apertamente di crisi e per staccare il pass verso i quarti di finale.

Leonesa-Bilbao, probabili formazioni — Cultural Leonesa (4-2-3-1): Badìa, Hinojo, Barzic, Suarez, Garcia, Yayo, Ojeda, Mboula, Diallo, Sobrino, Justo. Allenatore: Cuco Ziganda

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Lekue, Boiro; Ruiz, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N.Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde

