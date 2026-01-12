Dortmund-Werder Brema: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 15:35)

Al Signal Iduna Park martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30 va in scena Borussia Dortmund–Werder Brema, sfida valida per la 17ª giornata di Bundesliga. I gialloneri inseguono il Bayern per rimanere in corsa per il titolo, mentre il Werder deve fare punti per allontanarsi dai guai della zona retrocessione. Una partita che mette di fronte ambizioni e necessità diverse, con qualche dubbio di formazione da entrambe le parti dopo la pausa invernale.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Dortmund-Werder Brema:

Dortmund-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv — DORTMUND WERDER BREMA BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Dortmund-Werder Brema in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Borussia Dortmund — Il Dortmund arriva all’incontro al secondo posto in classifica, imbattuto in 14 delle 15 gare disputate e con una solidità difensiva crescente. L’unico nodo riguarda il portiere Kobel, in dubbio per motivi di salute, che potrebbe essere sostituito da Meyer.

Il reparto offensivo resta ricco ma non sempre continuo: Schick e Rayan sono chiamati a garantire efficacia sotto porta, mentre le ultime operazioni di mercato hanno dato freschezza e opzioni aggiuntive al centrocampo. La squadra punta a chiudere il girone d’andata consolidando la posizione e mantenendo alta la pressione sul Bayern.

Qui Werder Brema — Il Werder Brema arriva a Dortmund in grande difficoltà, con zero vittorie nelle ultime cinque partite e appena 18 gol segnati in 15 giornate. L’infermeria è piena, con Agu, Weiser e Wöber out e Mbangula e Bittencourt indisponibili, costringendo il tecnico a soluzioni di emergenza e adattamenti di ruolo. La squadra fatica a creare occasioni e spesso deve affidarsi a contropiedi o giocate individuali di Njinmah e Stage. Servirà una prestazione corale e compatta per tentare di strappare punti contro una delle squadre più solide della Bundesliga.

Dortmund-Werder Brema, probabili formazioni — BORUSSIA DORTMUND (3-3-2-2): Kobel; Sule, Emre Can, Schlotterbeck; Ryerson, Gross, Svensson; Nmecha, Brandt; Adeyemi, Guirassy.

WERDER BREMA (3-5-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Puertas, Schmidt; Njinmah, Schmid.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Dortmund-Werder Brema: