La Bundesliga propone un confronto di grande richiamo al RheinEnergieStadion: Colonia-Bayern Monaco, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 20:30. Il Colonia, undicesimo a 17 punti, cerca l’impresa davanti al proprio pubblico per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose della classifica, mentre il Bayern Monaco, primo con 44 punti, vuole continuare la propria marcia in vetta senza passi falsi.

Il momento delle due squadre — Il Colonia, undicesimo con 17 punti, vive una stagione altalenante ma può contare su un’organizzazione solida. Lukas Kwasniok dovrebbe confermare il 3-4-3, puntando sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze rapide affidate a Thielmann, Kaminski e Mala, con il supporto sugli esterni di Lund e Sebulonsen.

Il Bayern Monaco, leader del campionato con 44 punti, arriva a Colonia con l’obiettivo di consolidare il primato. Vincent Kompany si affida al 4-2-3-1, un sistema che esalta la qualità del centrocampo con Kimmich e Pavlovic e la fantasia sulla trequarti di Luis Díaz, Olise e Karl, tutti al servizio del terminale offensivo Harry Kane.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco — Il Colonia dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, cercando equilibrio e aggressività, mentre il Bayern Monaco risponde con il collaudato 4-2-3-1, orientato al controllo del gioco e alla verticalità.

Colonia (3-4-3): Schwabe, Heintz, Hubers, Schmied, Lund, Martel, Johannensson, Sebulonsen, Mala, Thielmann, Kaminski. Allenatore: Lukas Kwasniok

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Karl, Olise, Kane. Allenatore: Vincent Kompany