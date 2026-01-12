Lo streaming gratis della gara di coppa Real Sociedad-Osasuna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

La Copa del Rey entra nel vivo con gli ottavi di finale , e al Reale Arena va in scena un derby basco di grande fascino: Real Sociedad-Osasuna , in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 . Una sfida secca, senza appello, tra due squadre che conoscono bene il valore della competizione e puntano con decisione all’accesso ai quarti di finale.

Hai tre possibilità per guardare Real Sociedad-Osasuna in streaming gratis:

Dove vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che offrono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.