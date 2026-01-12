La Copa del Rey entra nel vivo con gli ottavi di finale, e al Reale Arena va in scena un derby basco di grande fascino: Real Sociedad-Osasuna, in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00. Una sfida secca, senza appello, tra due squadre che conoscono bene il valore della competizione e puntano con decisione all’accesso ai quarti di finale.
Il momento delle due squadre—
La Real Sociedad affronta questi ottavi di finale con l’obiettivo di spingersi fino in fondo nella competizione. Sergio Francisco dovrebbe affidarsi al 4-3-3, puntando sulla qualità sugli esterni con Kubo e Barrenetxea, supportati da Guedes come riferimento offensivo, e su un centrocampo tecnico guidato da Méndez e Soler.
L’Osasuna arriva a San Sebastián con l’intenzione di giocarsi le proprie carte senza timori. Alessio Lisci schiera il classico 4-2-3-1, un modulo equilibrato che si affida alla fisicità di Budimir in avanti e alla qualità di Oroz e García tra le linee per creare occasioni.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna—
La Real Sociedad dovrebbe confermare il 4-3-3, cercando ritmo e ampiezza, mentre l’Osasuna risponde con il 4-2-3-1, pronto a colpire in transizione.
Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco
Osasuna (4-2-3-1): Herrera, Galan, Herrando, Catena, Rosier, Torrò, Moncayola, Munoz, Oroz, Garcia, Budimir. Allenatore: Alessio Lisci
