La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di coppa Real Sociedad-Osasuna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

La Copa del Rey entra nel vivo con gli ottavi di finale, e al Reale Arena va in scena un derby basco di grande fascino: Real Sociedad-Osasuna, in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00. Una sfida secca, senza appello, tra due squadre che conoscono bene il valore della competizione e puntano con decisione all’accesso ai quarti di finale.

Hai tre possibilità per guardare Real Sociedad-Osasuna in streaming gratis:

Dove vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che offrono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Real Sociedad-Osasuna” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Real Sociedad affronta questi ottavi di finale con l’obiettivo di spingersi fino in fondo nella competizione. Sergio Francisco dovrebbe affidarsi al 4-3-3, puntando sulla qualità sugli esterni con Kubo e Barrenetxea, supportati da Guedes come riferimento offensivo, e su un centrocampo tecnico guidato da Méndez e Soler.

    L’Osasuna arriva a San Sebastián con l’intenzione di giocarsi le proprie carte senza timori. Alessio Lisci schiera il classico 4-2-3-1, un modulo equilibrato che si affida alla fisicità di Budimir in avanti e alla qualità di Oroz e García tra le linee per creare occasioni.

    Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

    La Real Sociedad dovrebbe confermare il 4-3-3, cercando ritmo e ampiezza, mentre l’Osasuna risponde con il 4-2-3-1, pronto a colpire in transizione.

    Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco

    Osasuna (4-2-3-1): Herrera, Galan, Herrando, Catena, Rosier, Torrò, Moncayola, Munoz, Oroz, Garcia, Budimir. Allenatore: Alessio Lisci

