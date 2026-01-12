Mavericks-Nets: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 15:03

I Brooklyn Nets si preparano ad affrontare i Dallas Mavericks in un incontro che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo possesso. Le due squadre arrivano al match con momenti recenti altalenanti: i Nets cercano di interrompere una serie di sconfitte e di dimostrare di poter competere contro una squadra che storicamente ha avuto la meglio nei confronti diretti; i Mavericks vogliono sfruttare il fattore campo e ritrovare continuità dopo alcune prestazioni deludenti

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mavericks-Nets:

Mavericks-Nets: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — MAVERICKS NETS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Mavericks-Nets in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Mavericks-Nets sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Brooklyn Nets — I Brooklyn Nets si preparano ad affrontare i Dallas Mavericks in un incontro che promette equilibrio ma anche spunti interessanti . Nelle ultime dieci partite, i Nets hanno ottenuto 4 vittorie e 6 sconfitte, segnando in media 106,8 punti e subendone 109,6. La squadra ha mostrato qualche difficoltà in trasferta, dove la media punti segnati sale a 110,8 ma quella subita è simile, 110,3.

Qui Dallas Mavericks — Dal lato dei Mavericks, la squadra ha vissuto un periodo complicato, vincendo solo 3 delle ultime dieci partite, con una media di 112,8 punti segnati e 117,9 punti subiti. Nonostante questo, in casa i Mavs hanno un record più confortante (7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime dieci), con una difesa relativamente più solida.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mavericks-Nets: