Lo streaming gratis della gara di campionato Mainz-Heidenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 12 gennaio - 14:59

La Bundesliga propone uno scontro diretto fondamentale per la salvezza alla MEWA Arena: Mainz-Heidenheim, in programma martedì 13 gennaio alle ore 20:30. Una vera e propria sfida da dentro o fuori tra le ultime due della classifica: il Mainz, diciottesimo a 9 punti, cerca disperatamente una vittoria per riaprire il discorso salvezza, mentre l’Heidenheim, penultimo a 12 punti, vuole allungare proprio sui diretti rivali. In palio ci sono punti pesantissimi.

Hai tre possibilità per guardare Mainz-Heidenheim in streaming gratis:

Dove vedere Mainz-Heidenheim in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono numerosi eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Mainz-Heidenheim” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Mainz, ultimo con 9 punti, vive una stagione estremamente complicata. Bo Henriksen prova a dare solidità con il 3-4-3, affidandosi alla spinta degli esterni Mwene e Costa e alla velocità del tridente offensivo composto da Hollerbach, Nordin e Sieb.

L’Heidenheim, penultimo a 12 punti, arriva a Mainz con maggiore fiducia ma con la stessa urgenza di fare risultato. Frank Schmidt conferma il 3-4-3, modulo che punta sull’equilibrio e sull’intensità in mezzo al campo, con Dorsch e Niehuess chiamati a dettare i tempi e Pieringer riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Mainz-Heidenheim — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-3, dando vita a una partita combattuta e molto fisica, in cui l’attenzione difensiva sarà decisiva.

Mainz (3-4-3): Riess, Podolski, Bell, Costa, Mwene, Lee, Sano, Kawasaki, Hollerbach, Nordin, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt