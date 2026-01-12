derbyderbyderby streaming Mainz-Heidenheim streaming gratis: formazioni e diretta tv live

La diretta streaming

Mainz-Heidenheim streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Mainz-Heidenheim streaming gratis: formazioni e diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Mainz-Heidenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Bundesliga propone uno scontro diretto fondamentale per la salvezza alla MEWA Arena: Mainz-Heidenheim, in programma martedì 13 gennaio alle ore 20:30. Una vera e propria sfida da dentro o fuori tra le ultime due della classifica: il Mainz, diciottesimo a 9 punti, cerca disperatamente una vittoria per riaprire il discorso salvezza, mentre l’Heidenheim, penultimo a 12 punti, vuole allungare proprio sui diretti rivali. In palio ci sono punti pesantissimi.

Hai tre possibilità per guardare Mainz-Heidenheim in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAINZ-HEIDENHEIM SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI MAINZ-HEIDENHEIM SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI MAINZ-HEIDENHEIM SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Mainz-Heidenheim in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono numerosi eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è necessario creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Mainz-Heidenheim” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Mainz, ultimo con 9 punti, vive una stagione estremamente complicata. Bo Henriksen prova a dare solidità con il 3-4-3, affidandosi alla spinta degli esterni Mwene e Costa e alla velocità del tridente offensivo composto da Hollerbach, Nordin e Sieb.

    L’Heidenheim, penultimo a 12 punti, arriva a Mainz con maggiore fiducia ma con la stessa urgenza di fare risultato. Frank Schmidt conferma il 3-4-3, modulo che punta sull’equilibrio e sull’intensità in mezzo al campo, con Dorsch e Niehuess chiamati a dettare i tempi e Pieringer riferimento offensivo.

    Le probabili formazioni di Mainz-Heidenheim

    —  

    Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-3, dando vita a una partita combattuta e molto fisica, in cui l’attenzione difensiva sarà decisiva.

    Mainz (3-4-3): Riess, Podolski, Bell, Costa, Mwene, Lee, Sano, Kawasaki, Hollerbach, Nordin, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

    Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt

    Guarda ora Mainz-Heidenheim in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Mainz-Heidenheim gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Mainz-Heidenheim, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Sixters-Raptors: dove vedere la NBA in Streaming e in TV
    Pacers-Celtics: dove vedere la NBA in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA