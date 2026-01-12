derbyderbyderby streaming Sixters-Raptors: dove vedere la NBA in Streaming e in TV

Sixters-Raptors: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del NBA
La partita tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors si preannuncia equilibrata e combattuta. Entrambe le squadre arrivano da un periodo simile nelle ultime 10 partite, con i Sixers in bilico tra vittorie e sconfitte e i Raptors leggermente più in forma. Ci aspettiamo un match intenso, dove l’esperienza di Philadelphia dovrà confrontarsi con l’aggressività e la velocità di Toronto.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Sixters-Raptors:

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    I Philadelphia 76ers hanno alternato prestazioni solide e cali nelle ultime uscite, con 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite. L’attacco ruota attorno a Tyrese Maxey, protagonista con quasi 29 punti di media e capace di prendere in mano la squadra nei momenti cruciali, mentre Joel Embiid continua a garantire presenza sotto canestro e rimbalzi fondamentali. I Sixers puntano sulla gestione del ritmo e sulla capacità di controllare i possessi, ma devono fare attenzione alla difesa dei Raptors, che può sfruttare errori e transizioni veloci.

    I Toronto Raptors arrivano a questo incontro con 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 partite. Scottie Barnes e Brandon Ingram rappresentano il cuore dell’attacco, con punti, rimbalzi e playmaking che possono cambiare l’inerzia della partita. La squadra di Toronto è solida in casa e cerca di sfruttare il ritmo veloce, ma deve migliorare la consistenza difensiva contro squadre esperte come Philadelphia, soprattutto nella gestione dei rimbalzi e dei tiri liberi concessi.

