Pacers-Celtics: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Pacers-Celtics: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 12 gennaio - 14:50

La sfida tra Boston Celtics e Indiana Pacers promette scintille in questa giornata di NBA. Da una parte ci sono i Celtics, squadra consolidata e temibile, nonostante i due stop nelle ultime tre uscite; dall’altra i Pacers, in fase di ricostruzione ma sempre capaci di sorprendere, almeno questo è quello che emerge dal doppio successo di fila, conquistato a spese di Miami e Charlotte.

Qui Boston Celtics — I Boston Celtics si presentano come una delle squadre più solide dell’NBA, con un mix di esperienza, talento e profondità nel roster. Sono molto equilibrati: il loro attacco è efficiente sia dentro che fuori dall’area, con ottime percentuali da tre punti, mentre la difesa è organizzata e raramente concede facili punti agli avversari.

Jaylen Brown è il fulcro offensivo, capace di segnare in vari modi, mentre Derrick White offre equilibrio tra difesa e playmaking. Payton Pritchard porta energia e tiro dalla panchina, dando respiro ai titolari. I Celtics sono abili a controllare il ritmo della partita, gestendo bene i possessi e accelerando solo quando necessario. Le difficoltà arrivano quando affrontano squadre molto rapide che li costringono a correre; a volte possono soffrire se devono fare tutto attraverso le guardie senza un supporto costante dal resto del roster.

Qui Indiana Pacers — Gli Indiana Pacers, al contrario, stanno attraversando una fase di ricostruzione e mostrano maggiore discontinuità. La squadra punta su un ritmo alto e su un gioco veloce, cercando di sfruttare ogni possesso, ma spesso soffre in difesa e concede molti rimbalzi agli avversari.

Pascal Siakam è il loro principale riferimento offensivo, mentre Andrew Nembhard regge il ruolo di regista con buona visione di gioco. Bennedict Mathurin contribuisce con punti e atletismo, dando fiato alle sortite offensive. I Pacers possono sorprendere con fiammate di energia e creatività, ma la loro giovane età e l’inesperienza li rendono vulnerabili nei finali punto a punto e contro squadre più organizzate e mature come i Celtics.

