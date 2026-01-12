La sfida tra Boston Celtics e Indiana Pacers promette scintille in questa giornata di NBA. Da una parte ci sono i Celtics, squadra consolidata e temibile, nonostante i due stop nelle ultime tre uscite; dall’altra i Pacers, in fase di ricostruzione ma sempre capaci di sorprendere, almeno questo è quello che emerge dal doppio successo di fila, conquistato a spese di Miami e Charlotte.
Diretta TV e Streaming Gratis
Pacers-Celtics: dove vedere la NBA in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Pacers-Celtics:
Pacers-Celtics: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv—
PACERS CELTICS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Pacers-Celtics in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming
Qui Boston Celtics—
I Boston Celtics si presentano come una delle squadre più solide dell’NBA, con un mix di esperienza, talento e profondità nel roster. Sono molto equilibrati: il loro attacco è efficiente sia dentro che fuori dall’area, con ottime percentuali da tre punti, mentre la difesa è organizzata e raramente concede facili punti agli avversari.
Jaylen Brown è il fulcro offensivo, capace di segnare in vari modi, mentre Derrick White offre equilibrio tra difesa e playmaking. Payton Pritchard porta energia e tiro dalla panchina, dando respiro ai titolari. I Celtics sono abili a controllare il ritmo della partita, gestendo bene i possessi e accelerando solo quando necessario. Le difficoltà arrivano quando affrontano squadre molto rapide che li costringono a correre; a volte possono soffrire se devono fare tutto attraverso le guardie senza un supporto costante dal resto del roster.
Qui Indiana Pacers—
Gli Indiana Pacers, al contrario, stanno attraversando una fase di ricostruzione e mostrano maggiore discontinuità. La squadra punta su un ritmo alto e su un gioco veloce, cercando di sfruttare ogni possesso, ma spesso soffre in difesa e concede molti rimbalzi agli avversari.
Pascal Siakam è il loro principale riferimento offensivo, mentre Andrew Nembhard regge il ruolo di regista con buona visione di gioco. Bennedict Mathurin contribuisce con punti e atletismo, dando fiato alle sortite offensive. I Pacers possono sorprendere con fiammate di energia e creatività, ma la loro giovane età e l’inesperienza li rendono vulnerabili nei finali punto a punto e contro squadre più organizzate e mature come i Celtics.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Pacers-Celtics:
© RIPRODUZIONE RISERVATA